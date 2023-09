El trámite de la visa americana experimentará un fuerte cambio a partir de este 1 de octubre, según advirtió la Embajada de Estados Unidos en México.

Si estás por sacar una visa de turista para viajar a la Unión Americana o comenzaste el trámite y todavía no agendas tu cita, es importante que conozcas la advertencia de las autoridades estadounidenses.

Esta modificación entrará en vigor como parte de las acciones con las que la Embajada está normalizando su proceso de trámite de visa, tras la pandemia de Covid-19.

Las autoridades estadounidenses anunciaron que este cambio aplica para las tarifas de las visas de no inmigrante, que incluyen las de turista, estudiante y hasta de trabajo temporal.

¿Cuál es el cambio en la visa americana que entra en vigor el 1 de octubre de 2023?





La modificación anunciada por la Embajada de Estados Unidos es que el pago de la tarifa de la visa tendrá una vigencia de un año para que se programe la entrevista con un oficial consular.

“A partir del 1 de octubre, las tarifas de las visas de no inmigrante volverán a tener vigencia de solamente 365 días. Si has pagado la tarifa antes del 1 de octubre de 2022, eso significa que esa tarifa ya no va a tener vigencia”, señalaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México a través de una transmisión en Facebook.

Pero no está todo perdido. Si pagaste la tarifa de la visa antes de octubre de 2022 todavía tienes hasta el sábado 30 de septiembre para ingresar al sitio web ais.usvisa-info.com para programar la cita para la toma de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista con el oficial consular en la Embajada o consulado.

"Si ya tienes tu cita agendada y ya tienes una fecha, ya no tienes que hacer nada más", aclararon los funcionarios en Facebook.





¿Qué pasa si no uso el pago de la visa antes del 1 de octubre?





Si olvidas ocupar el pago que ya realizaste, a partir del 1 de octubre de 2023 vencerá y en el momento que quieras agendar la cita el sistema te lo impedirá.

En este caso será necesario que vueltas a pagar la tarifa de procesamiento de la visa, como lo hiciste antes.

Sin embargo, la tarifa será mayor que la que pagaste en 2022, pues Estados Unidos subió los precios de los visados. Por ejemplo, por la visa de turista que antes pagaste 160 dólares, ahora te costará 185 dólares.

En caso de que tu pago lo hayas realizado a partir del 1 de octubre de 2022, tendrás 365 días para completar el proceso de agendar la cita. Por ejemplo, si la tarifa la cubriste el 3 de noviembre de 2022, tienes hasta el 2 de noviembre de este año para ingresar a ais.usvisa-info.com .

Los funcionarios aclaran que no importa la fecha en la que se te dio cita, que puede ser hasta 2025, pero es esencial ocupar el pago de inmediato para que no tengas que hacer un gasto doble.





¿Cómo programar la cita para la visa americana?





Tras llenar el Formulario DS-160 en línea, con tus datos personales y de viaje, tienes que pagar la tarifa de la visa americana correspondiente en ventanillas bancarias.

Luego de que el pago se refleje ante las autoridades estadounidenses, podrás entrar al Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado para programar la fecha en la que acudirás a completar el trámite.

Pueden pasar varias horas para que tu pago se refleje en el sistema, por lo que es recomendable que estés pendiente de tu correo electrónico para saber en qué momento podrás entrar a programar la cita.

El sistema te mostrará los horarios disponibles para que acudas a la toma de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante y a la Embajada o consulado para la entrevista con el oficial consular.

Mientras más pronto programes la cita para la visa americana, encontrarás las fechas más próximas, que actualmente son hasta 2025.