¿Vas a tramitar la visa americana porque quieres viajar a Estados Unidos? No es necesario contratar un agente para realizar el trámite. Puedes hacerlo por ti mismo siguiendo los pasos esenciales para el trámite.

Trámite de visa de americana: pasos esenciales

La Embajada de Estados Unidos resume el proceso del trámite en 7 pasos:

Paso 1. Completa el Formulario DS-160

Llenar la solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana de turista B1/B2. También es el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

El formulario DS-160 se llena en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. Tienes que llenar campos de información personal, datos del pasaporte, información del viaje y más. Tardarás casi dos horas en completarlo, así que tómate tu tiempo.

Paso 2. Regístrate en línea

Una vez que hayas completado el DS-160, el sistema te generará un folio para que sigas el trámite de visa en la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos (https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/).

Cuando estés en la página, deberás crear una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado.

Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Paso 3: Realiza el pago de la visa

El costo de la solicitud de visa de turista B1/B2 es de $185 dólares. Entra a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y continúa el flujo de la página hasta que llegues a la sección de “Pago”. Selecciona “Pago en efectivo”. Descarga e imprime la hoja para “Pago en Efectivo”.

Deberás acudir a una sucursal de Scotiabank o Citibanamex con este talón de pago. La hoja incluye el monto a pagar ($185 dólares convertidos a pesos), referencia numérica, el número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago. Guarda el recibo que te den, pues te servirá como confirmación de pago.

Recibirás un correo de la cuenta donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado por el sistema de visas. Esto puede tardar hasta dos días hábiles.

Paso 4: Programa tus entrevistas

Cuando el sistema haya detectado el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado en la página web.Recuerda programar tu cita en el CAS, al menos, dos días antes de la fecha en que irás a la entrevista.

Paso 5: Elige un DHL para retirar tu visa

El sistema de la página https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ te pedirá seleccionar el lugar donde deseas recoger tu visa americana, en caso de que sea aprobada. Puedes elegir recogerla en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) o que se envíe a DHL y tú seleccionas la sucursal.

Paso 6. Asiste al CAS y a la entrevista al Consulado

Asiste al Centro de Atención al Solicitante (CAS)El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa. Aquí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

La entrevista con el oficial consular es en español. Generalmente dura menos de dos minutos, pero depende de cada caso e historial del solicitante.

Te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160. Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.

Paso 7. Recoge la visa

Después de que la visa ha sido aprobada, es responsabilidad de los solicitantes verificar el estatus del documento.

No existe una fecha exacta de entrega. Aunque en promedio son de 3 a 4 semanas posteriores a la entrevista con el oficial consular.

5 consejos para la aprobación de tu visa americana

Consejo 1 . Que la vestimenta juegue a tu favor

Aunque idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que algunos sí suelen basarse en la primera impresión que das con tu ropa.

Viste formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena. Evita ropa desaliñada, pero no llegues al extremo de lucir como si fueras a una boda. No lleves ropa con símbolos políticos o que denoten tus preferencias ideológicas.

Consejo 2. Saluda y habla en español

Los oficiales consulares hablan español y realizan la entrevista en este idioma. Puedes iniciar la conversación con un buenos días o un hola.

Si no dominas el inglés, evita saludar con Hello, Good morning o Good afternoon, pues es posible que el oficial te responda el saludo y continúe las preguntas en inglés. Para evitar trabarte, mejor afronta la entrevista en tu lengua materna.

Consejo 3. Todo gira en torno a la DS-160

Llenar el formulario DS-160 es el paso más importante del trámite de visa porque la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí. Es muy importante que tus respuestas sean claras, dichas con seguridad y que coincidan con lo llenado en el formulario.

Consejo 4. Tramita la visa en un momento “adecuado”

Las autoridades de Estados Unidos temen que los solicitantes se queden a vivir y trabajar en su país, luego de entrar. Por lo que es más probable el rechazo de visa a solicitantes desempleados o a quienes no puedan probar sus ingresos para viajar.

Lo más aconsejable al tramitar la visa americana es hacerlo cuando estés en un buen momento económico, ya sea con trabajo o comprobando ingresos.

Consejo 5. Lleva documentación de apoyo

El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista. Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Consejo 6. Evita hablar sobre familiares en Estados Unidos

Si tus familiares en Estados Unidos no tienen la ciudadanía, residencia permanente o una visa que justifique su estadía, mejor no los menciones. Si tienen un estatus indocumentado te perjudicará y empezarán a cuestionarte sobre ellos; lo mejor es no revelar su información si son vulnerables ante inmigración.