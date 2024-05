¿Ya iniciaste tu trámite de visa y estás en espera de tu entrevista con el oficial consular? La entrevista es quizá el paso que causa más nerviosismo a los solicitantes y aunque se recomienda llevar documentos que respalden tu trabajo y estatus económico, la realidad es que el oficial solamente revisa dos siempre: tu pasaporte y el formulario DS-160.

Llenar el formulario o solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana y lo nombramos el más importante porque es el que revisará el oficial consular en tu entrevista para darse una idea de tu perfil y determinar si eres elegible o no para la visa.

La entrevista dura sólo un par de minutos así que haberlo llenado bien importa mucho. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todo lo que el oficial necesita saber en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

Lo mismo pasa con la información del trabajo. Tienes que llenar tu puesto, antigüedad, teléfono de contacto y actividades que realizas. Si omites algún apartado, pueden ahondar sobre él en la entrevista y es posible que te pongas más nervioso.

El día de tu entrevista en la embajada o consulado, el oficial consular te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160.

Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Por esta razón es importante que antes de la entrevista, “estudies” tu formulario DS-160. Para que recuerdes lo que pusiste en el formulario y las respuestas concuerden.

Ojo, como puede que ya haya pasado mucho tiempo desde que tramitaste la visa, si algo cambió puedes decirlo al oficial. Por ejemplo, si ya ganas más que antes o si viajarás con personas diferentes a las que pusiste.

En un Facebook Live del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, la vicecónsul Fernanda dijo:

“Nosotros sabemos que en muchos casos se llena el formulario y a veces cambian las cosas al llegar a la entrevista. Obvio durante el Covid había mucha demora y se cancelaron muchas citas. Nada más sé honesto”.

“Muchas veces la gente paga a asesores para que les llene el formulario y ha pasado muchísimas veces que vienen a la ventana y los mismos solicitantes ni saben lo que les pusieron en el formulario. Eso pasa todo el tiempo.Y en muchos casos los asesores les dicen: ‘no les vayas a decir que tienes familiares en los Estados Unidos. No les vayas a decir que viviste sin papeles’. Eso no es una buena sugerencia. Cuando vengan a la entrevista sean honestos. Sean transparentes”, dijo.