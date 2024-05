La entrevista de visa americana de turista es una de las que causa más nerviosismo entre los solicitantes mexicanos porque la tasa de denegación es alta.

Esto lleva a los solicitantes a cuidar cada detalle en su presentación, lo que incluye la ropa. La Embajada de Estados Unidos en México no exige ningún tipo de ropa específica. Aunque, idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que sí puede cambiar la percepción que tenga de ti.

La variedad de ropa que puedes llevar a la entrevista al consulado es muy amplia y, como mencionamos, no debería interferir en la obtención de la visa. Sin embargo, sí hay un tipo de ropa que no es recomendada por los agentes de visas.

Evita llevar ropa con mensajes explícitos, símbolos políticos o cualquier otro estampado que denote una ideología. Por ejemplo: no uses símbolos comunistas, nazis, anarquistas, símbolos de partidos políticos e incluso evita estampados alusivos a la bandera de Estados Unidos, pues nunca sabes cómo podría interpretarlo el oficial.

No uses ropa o accesorios que aluden a la narco cultura, a las drogas o armas. Tampoco aquellas prendas que tengan mensajes violentos o groserías estampadas.

Si no identificas los estampados que tiene tu ropa, prefiere prendas lisas y en colores neutros.

Esto ya es tu decisión, pero también se sugiere evitar ropa desaliñada o informal como shorts, microfaldas, sandalias de descanso, pantuflas o ropa muy ajustada o de escotes pronunciados.

¿Qué ropa se recomienda usar en la entrevista de visa americana?

Lo que se sugiere es vestir como si fueras a una entrevista de trabajo: formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena opción. Los vestidos por debajo de la rodilla y lisos también son ideales.

Aunque la vestimenta es un detalle importante para acudir a tu entrevista de visa americana, recuerda que lo más importante es la información que des al oficial consular.

El paso más importante de todo el trámite es el primero: el llenado de la solicitud DS-160.

Lo nombramos como el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

Lo mismo pasa con la información del trabajo. Tienes que llenar tu puesto, antigüedad, teléfono de contacto y actividades que realizas. Si omites algún apartado, pueden ahondar sobre él en la entrevista y es posible que te pongas más nervioso.