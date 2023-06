Tener una visa aprobada válida y vigente no es lo único necesario para viajar a Estados Unidos. Cada vez que entras por un puerto de entrada terrestre o aéreo tienes que pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

En la breve entrevista, el oficial recibirá tu pasaporte y verificará tu identidad. Luego te entrevistará sobre tus motivos de viaje y determinará si te deja pasar, así como la duración de tu estancia en el país.

Si te presentas con una visa B1/B2 y afirmas que sólo tienes motivos turísticos, debes demostrarlo. No tienes que estar nervioso por el proceso, pero sí tomarlo muy en serio.

El Consulado de México en Brownsville, Texas, publicó hace tiempo lo que no te puede faltar al pasar Migración en Estados Unidos para evitar problemas como una segunda revisión o que te cancelen la visa.

“Con el propósito de evitar problemas al cruzar a Estados Unidos de América, asegúrese de verificar lo siguiente”:

1. Llevar pasaporte vigente

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda llevar el pasaporte mexicano con al menos 6 meses de vigencia. Esto para evitar un malentendido con oficiales, aunque debes saber que México pertenece al Club de los 6, por lo que sus ciudadanos no necesitan un pasaporte con vigencia mayor a los 6 meses para viajar a Estados Unidos o para solicitar una visa.

Estar en el Club de los 6 implica que los viajeros únicamente necesitan un pasaporte válido y vigente por el tiempo que permanecerán en Estados Unidos.

2. Llevar visa vigente

La clave para pasar la entrevista a la primera es que tu motivo de viaje coincida con tu tipo de visa (por ejemplo: visitar Disneyland con la visa de turista B1/B2).

Así que si vas de turista deberás llevar tu visa láser o B1/B2. Si vas a estudiar tendrás que llevar la visa de estudiante (F, M o J) y si vas a trabajar prepara tu visa de trabajo.

3. Lleva dinero

Es probable que el oficial te pregunte cuánto dinero llevas para solventar tus gastos de estancia. Puedes decir la cantidad en efectivo (no debe sobrepasar los 10,000 dólares) o confirmar si llevas tarjetas de crédito.

4. Itinerario de Viaje y fecha de regreso

Ve preparado para responder a las preguntas: : ¿A dónde va?, ¿A qué va?, ¿A qué se dedica?, ¿Dónde vive?, ¿De dónde viene?, ¿Qué trae de México?

Los oficiales de CBP quieren asegurarse de que tu visita a Estados Unidos es temporal. Lo más sencillo para comprobarlo es mostrarles la reservación de tu vuelo de regreso a tu país de origen. Si ya lo tienes, imprime la hoja y muéstrala al pasar por migración.

Si no tienes un vuelo de regreso ya comprado o viajas por tierra, puedes mencionar la fecha tentativa de tu regreso. La duración de tu estancia debe hacer sentido con las actividades que harás.

Si el oficial de CBP ve indicios de que tu estancia será temporal, te aprobará el ingreso a Estados Unidos con un sello en tu pasaporte donde indicará tu fecha máxima de salida del país. Si te aprueba la entrada pero no te pone sello no te preocupes, esto cada vez es más común. Podrás revisar tu fecha límite de salida en este enlace de CBP.

Si tus respuestas no le hacen sentido al oficial, pasarás a una segunda revisión donde podrán verificar que realmente vayas a donde dices con reservaciones de hotel, dinero, contactos y hasta mensajes de celular. Por eso es muy importante ser honesto en la entrevista.

Razones por las que pueden detenerte en un puerto de entrada

El Consulado de México en Brownsville advierte las razones por las que un oficial puede detener a una persona en un puerto de entrada.

-Declarar con falsedad ser ciudadano de Estados Unidos.

-Presentar documentación falsa o suplantar a una persona con documentación válida (es decir presentar documentación que no le pertenece).

-Tener antecedentes penales, incluso siendo residente legal permanente.

“En estos casos es importante que usted no firme ningún documento que usted no entienda o sin haber sido asesorado por un abogado o el Consulado de México, especialmente si el documento afirma cosas con las que usted no está de acuerdo. Recuerde que cuenta con el derecho de permanecer callado y comunicarse con el Consulado de México”, anotan.