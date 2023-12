La Universidad de Harvard, considerada como una de las mejores instituciones académicas del mundo, ofrece tres cursos gratuitos sobre ciencias de datos a través de la plataforma de educación en línea edX.

La ciencia de datos cada día toma más relevancia dentro de las empresas internacionales, ya que le otorga a los empresarios información más certera sobre lo que pasa en sus compañías a través de herramientas, disciplinas y análisis de información.

Los cursos Conceptos básicos de R, Introducción a la ciencia de datos con Python y Data Science: Machine Learning podrán ser tomados de forma gratuita pero con algunas restricciones, te contamos los detalles.

Data Science: Machine Learning

El curso ‘Data Science: Machine Learning’ brindará a los estudiantes las herramientas necesarias para que aprendan sobre la ciencia de datos enfocada en el aprendizaje automático, los algoritmos digitales y la validación cruzada.

Las personas interesadas en tomar las clases deberán completar las asignaturas en un lapso de dos meses con 2 o 4 horas destinadas por semana, cada estudiante podrá llevar su propio ritmo con ayuda del asesor asignado.

Uno de los mayores beneficios que ofrece es que puede ser tomado sin costo pero con restricciones de material didáctico y exámenes, sin embargo, quienes quieran optar por todo el programa y la certificación tendrán que pagar $2,580 pesos mexicanos.

Si quieres registrarte en el curso podrás hacerlo a través de este enlace, aceptan a personas de todo el mundo excepto: Irán, Cuba y la región de Crimea en Ucrania.

Temario

Fundamentos del aprendizaje automático.

Validación cruzada para evitar el sobre entrenamiento.

Algoritmos de aprendizaje automático.

Construcción de un sistema de recomendación.

Regularización: qué es y para qué sirve.

Ciencia de datos: Conceptos básicos de R

A través del curso ‘Data Science: R Basics’ se brindarán los conceptos básicos para que los estudiantes aprendan a programar a través de R, uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad.

Si tienes conocimientos escasos sobre esta disciplina el curso es ideal para ti, ya que es considerado introductorio y se enseñará desde lo más básico. Al culminar las clases los estudiantes podrán continuar sus estudios con los niveles intermedios y avanzados que ofrece la plataforma.

Uno de los atractivos del programa es que el curso puede ser tomado de forma gratuita, sin embargo, si se requiere una constancia de acreditación se cobrarán $3,729 pesos mexicanos por el el material académico, los exámenes y el certificado.

Según la información propiciada en su sitio web, se recomienda que las personas participantes le destinen dos meses de estudio con 1 o 2 horas a la semana. La inscripción se deberá realizar en el sitio web de edX o a través de este enlace.

Temario

Sintaxis básica de R.

Conceptos de programación de R: tipos de datos, aritmética de vectores e indexación.

Operaciones en R: clasificación, manipulación de datos usando dplyr y la creación de gráficos

Introducción a la ciencia de datos con Python

El curso ‘Introduction to Data Science with Python’ busca brindar a los estudiantes los mecanismos esenciales sobre estadística y programación a través del lenguaje de Python con la facilidad de tomar las clases sin costo o con un pago de $5,178 pesos mexicanos si se requieren exámenes y certificados.

De acuerdo con su oferta, quienes completen el curso podrán tener los conocimientos básicos de programación e Inteligencia Artificial (IA) si le destinan dos meses de estudio y de 3 a 4 horas por semana.

Si no sabes inglés, no te preocupes, el curso ofrece traducción a más de 10 idiomas como al español, portugués, japonés, alemán, francés, entre otros. Los únicos países donde no se podrá tomar son Irán, Cuba y la región de Crimea en Ucrania. La inscripción se deberá realizar en el sitio web o a través de este enlace.

Temario:

Regresión lineal.

Regresión múltiple y polinómica.

Selección de modelos y validación cruzada.

Sesgo, varianza e hiperparámetros.

Clasificación y regresión logística.

Regresión multilogística y faltas.

Bootstrap, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

Proyecto final.

Inscripción en edX

Los cursos impartidos por la Universidad de Harvard se realizan a través de la plataforma edX, creada por el mismo centro educativo y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para acercar la educación en línea a más personas alrededor del mundo.

Si quieres inscribirte, deberás crear una cuenta en https://authn.edx.org/register/ y completar el formulario de datos personales, donde se pedirá nombre completo, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y país de residencia.

A pesar de que los tres cursos pueden ser tomados sin costo, hay material de estudio que no podrá ser utilizado a menos que se pague el programa completo que incluye la certificación. Para consultar las bases y restricciones se puede consultar su sitio web.