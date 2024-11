Si eres estudiante o trabajador y no sabes si el 12 de diciembre hay clases o es día festivo y no se labora, es importante que te enteres sobre lo que dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) al respecto de esta fecha y si se suspenden labores o no, para que tomes las medidas correspondientes.

Diciembre es el mes con más celebraciones y no es para menos: se trata de la temporada de cierre de año en la que en México se llevan a cabo varias fiestas, entre las que se incluyen las posadas (que comienzan el 16 de diciembre) y el 12 de diciembre, en el que se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe.

En algunas ocasiones, ciertas empresas u oficinas, suspenden labores el 12 de diciembre, por lo que ese día los niños, niñas y jóvenes no van a la escuela y ciertos trabajadores tampoco se presentan.

¿Qué pasará este 2024? ¿Hay clases el 12 de diciembre en las escuelas? ¿Se trabaja ese día? Es muy importante verificar el calendario de la SEP y lo que dice la LFT, por si ese día es festivo, para que se te pague conforme a la ley si yo llegas a trabajar.

¿Hay clases el 12 de diciembre según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el 12 de diciembre sí hay clases, por lo que los niños acudirán con normalidad a las instituciones educativas y planteles a lo largo y ancho del país.

No obstante, te recomendamos acercarte con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija para preguntar si tienen contemplado cerrar las instalaciones ese día o se tendrán clases de manera habitual.

Recuerda que en diciembre comienzan las vacaciones de invierno para los alumnos: la SEP marcó el inicio de este periodo de descanso del 19 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025. ¡Apunta las fechas en tu calendario!

¿Se trabaja el 12 de diciembre según la LFT?

La Ley Federal del Trabajo no otorga el 12 de diciembre como día oficial o festivo, por lo que no se suspenden labores. El gobierno de México señaló que en diciembre únicamente hay un día feriado y se trata del 25, porque se celebra Navidad.

En este caso también te sugerimos preguntar directamente con tu jefe o empresa si se tomarán algunas medidas para celebrar el 12 de diciembre o si se tratará de un día normal en el que se trabajará en los horarios señalados.