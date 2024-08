International Business Machines Corporation (IBM), una de las empresas de tecnología con mayor relevancia internacional, anunció el curso ‘AI for Everyone: Master the Basics’ para todas las personas interesadas en aprender desde cero los elementos de la Inteligencia Artificial.

El curso será distribuido por edX, una plataforma de educación virtual diseñada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusset (MIT) para acercar “la mejor educación” a estudiantes de todo el mundo con acceso a internet.

El programa completo se ofrece gratis y en línea por profesores capacitados en programas informáticos, además, no se requieren conocimientos previos para realizar la inscripción.

¿Cómo inscribirse al curso gratis de Inteligencia Artificial?

Las personas interesadas en formar parte de la matrícula escolar de IBM, deberán realizar la inscripción en la página oficial de edX o al dar clic en este enlace , solo se necesita que completen un formulario con nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y país de residencia.

A pesar de que el curso es gratis, los aspirantes que busquen adquirir una constancia de acreditación de conocimientos deberán pagar un monto adicional de $1,850 pesos mexicanos, que además les dará acceso al material complementario.

Aunque las clases completas son en inglés, la plataforma ofrece subtítulos en alemán, inglés, español, francés, hindi, bahasa indonesio, portugués, kiswahili y turco.

¿Cuál es el horario del curso gratis de Inteligencia Artificial?

Todas las universidades e instituciones afiliadas a edX ofrece sus cursos en horarios abiertos, con el objetivo de que los estudiantes inscritos puedan diseñar sus propios mecanismos de aprendizaje sin interferir en sus rutinas diarias.

Sin embargo, la plataforma recomienda que se destinen de 1 a 2 horas de estudio durante un mes, para que los alumnos puedan adquirir todas las herramientas que ofrece el programa.

¿Cuál es el temario del curso de Inteligencia Artificial?

El programa busca que los estudiantes aprendan los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial mediante clases de aprendizaje automático, aprendizaje profundo y las redes neuronales, así como casos de uso y aplicaciones en la vida real.

Qué es la IA, sus aplicaciones, casos de uso y cómo está transformando nuestras vidas.

Aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales.

Problemas y preocupaciones éticas en torno a la IA.

Cómo aprender y comenzar una carrera en IA.