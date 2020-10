Lanzan beca para estudiantes extranjeros en universidad de Portland

La Universidad Estatal de Portland abrió la convocatoria de una beca para que los estudiantes procedentes del extranjero estudien una licenciatura en su campus en Oregon, en Estados Unidos.

La ayuda económica a la que podrán acceder los alumnos internacionales es de 4 mil 500 dólares anuales y es renovable hasta por los cuatro años de estudios.

El campus universitario se ubica en el centro de la ciudad de Portland, en el condado de Multnomah. Esta escuela pública destaca en carreras como psicología, estudios multidisciplinarios, marketing, negocios y profesiones relacionadas con la salud.

El costo de la matrícula 2020-21 para los estudiantes de licenciatura internacionales de la Portland State University es de 23 mil 709 dólares, equivalentes a cerca de 507 mil 401 pesos mexicanos, por tres trimestres.

Al añadir otras tarifas estudiantiles, seguro médico, comida, alojamiento y otros gastos de vida, el costo incrementa a 45 mil 435 dólares al año (972,363 MXN).

Los alumnos extranjeros que buscan obtener la beca al logro internacional deben enviar su solicitud para ingresar a la universidad antes del próximo 1 de febrero y se les considerará de manera automática para el apoyo.

PSU received $3.4M to support first-generation and low-income students and students with disabilities. The funds bolster TRIO Student Support Services, which supports our mission to help students overcome class, social and cultural barriers. #proudvikshttps://t.co/fTV1rP1B3z pic.twitter.com/i3A8LcigKQ