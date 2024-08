La naturalización es el proceso mediante el cual un extranjero obtiene la ciudadanía estadounidense. Para lograrlo, el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Convertirse en ciudadano no es un proceso sencillo, pero el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha creado una guía de 10 pasos para facilitarlo y hacerlo más claro.

Paso 1: Verifica si ya eres ciudadano estadounidense

Algunas personas que solicitan la naturalización ya son ciudadanos sin saberlo. Son ciudadanos aquellos nacidos en territorio estadounidense o hijos de padres estadounidenses, aunque hayan nacido en el extranjero.

Paso 2: Verifica tu elegibilidad

Son elegibles aquellos que han sido residentes permanentes durante al menos 5 años, o 3 años si están casados con un ciudadano estadounidense. También pueden solicitar la naturalización quienes han servido en las fuerzas armadas de EE.UU. y cumplen con los demás requisitos.

Paso 3: Prepara el Formulario N-400

Si eres elegible, descarga el Formulario N-400. Además, reúne documentos que prueben tu elegibilidad, como una copia de la Green Card, certificado de matrimonio, Formulario N-426 (solicitud de certificación de servicio militar), evidencia de empleo y dos fotografías tipo pasaporte.

Paso 4: Presenta la Solicitud de Naturalización

Envía el Formulario N-400 al USCIS. Luego, recibirás un recibo. Puedes consultar los tiempos de procesamiento y el estado de tu solicitud en línea o llamando al Centro de Contacto de USCIS al 1-800-375-5283.

Paso 5: Toma de datos biométricos

Si tu solicitud es aprobada, el USCIS programará una cita para la toma de datos biométricos (huellas digitales y fotografías). Debes asistir en la fecha, hora y lugar indicados.

Paso 6: Entrevista

Los oficiales consulares te entrevistarán en inglés para completar el proceso de naturalización. Deberás pasar exámenes de historia, civismo e inglés.

Paso 7: Aprobación o denegación de la solicitud

Después de las pruebas y entrevistas, los oficiales consulares te informarán por escrito si tu solicitud de naturalización ha sido aprobada o denegada. Si no pasas el examen, puedes solicitar una segunda oportunidad.

Paso 8: Invitación al Juramento de Lealtad

Si tu naturalización es aprobada, recibirás una invitación para participar en una ceremonia de naturalización.

Paso 9: Toma del Juramento de Lealtad a los Estados Unidos

No serás ciudadano hasta que tomes el Juramento de Lealtad. En la ceremonia de naturalización, deberás decir:

“I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all”.

“Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.”

Al finalizar la ceremonia, recibirás tu certificado de naturalización. Asegúrate de que no tenga errores.

Paso 10: Conoce tus derechos

Una vez que seas ciudadano, infórmate sobre los derechos y obligaciones que debes ejercer, honrar y respetar.

Derechos que adquieres con la nacionalidad estadounidense

Con tu pasaporte de Estados Unidos viajas sin restricciones de tiempo. Debes usarlo para ingresar y salir del país.

Tienes derecho a votar y aspirar a cargos públicos.

y aspirar a cargos públicos. Puedes trabajar en el gobierno y participar en jurados.

y participar en jurados. Nadie te quita el derecho de permanecer en Estados Unidos.

Puedes solicitar la ciudadanía para hijos menores de edad.

Puedes aplicar por becas y fondos gubernamentales.

Trabajas y vives con estatus legal, sin temor a la deportación.

Obligaciones que adquieres con la nacionalidad estadounidense

Apoyar y defender la Constitución.

Participar en el proceso democrático.

Respetar y obedecer las leyes federales , estatales y locales.

, estatales y locales. Respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás.

Participar en actividades a nivel local.

Pagar los impuestos de manera honesta y puntual a las autoridades federales, estatales y locales.

Servir en un jurado cuando se solicite.

Defender al país si surge la necesidad.