Los 10 pasos para tramitar la ciudadanía de EU por naturalización

La naturalización es el proceso mediante el cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero. Para obtenerla, el solicitante debe cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El proceso para convertirse en ciudadano no es sencillo, pero el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha creado un manual de 10 pasos para hacerlo ordenadamente y con más claridad.

Paso 1. Determina si ya eres ciudadano estadounidense

Algunas personas que solicitan la naturalización ya son ciudadanos y ¡no lo saben! Son ciudadanos quienes nacieron en territorio estadounidense o son hijos de padres estadounidenses, aunque hayan nacido en el extranjero.

Paso 2. Determina si eres elegible

Son elegibles quienes han sido residentes permanentes por al menos 5 años. También quienes han sido residentes por 3 años y tienen un cónyuge estadounidense.

Pueden solicitar la naturalización quienes tienen un servicio calificado en las fuerzas armadas de EU y complen con todos los demás requisitos.

Paso 3. Prepara el Formulario N-400

Si eres elegible, descarga el Formulario N-400. También deberás reunir documentos para probar tu elegibilidad tales como: copia de la Green Card, copia del certificado de matrimonio Formulario N-426(solicitud de certificación de servicio militar), evidencia de empleo, dos fotografías tipo pasaporte.

Paso 4. Presenta la Solicitud de Naturalización

Presenta el Formulario N-400 ante USCIS; después deben enviarte un recibo. “Puede consultar los tiempos de procesamiento actuales y el estado de su solicitud en línea o llamando al Centro de Contacto de USCIS al 1-800-375-5283”, señalan.

Paso 5. Toma de datos biométricos

Si aprueban tu solicitud, USCIS te programará una cita para la toma de datos biométricos (huellas digitales y fotografías). Asiste en la fecha, hora y ubicación indicada.

Paso 6. Entrevista

Los oficiales consulares te realizarán una entrevista (en inglés) para completar el proceso de naturalización. Deberás presentar exámenes de historia, civismo e inglés.

Paso 7. USCIS aprueba o niega la solicitud

Tras las pruebas y entrevistas, los oficiales consulares avisarán (por escrito) si la solicitud de naturalización es negada o aprobada. Si repruebas el examen, puedes solicitar presentarlo una segunda vez.

Paso 8. Invitación al Juramento de lealtad

Si las autoridades aprueban la naturalización, te llegará una invitación para participar en una ceremonia de naturalización.

Paso 9. Toma del Juramento de lealtad a los Estados Unidos

No eres ciudadano hasta que tomes el Juramento de Lealtad. En una ceremonia de naturalización, deberás decir:

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Al terminar la ceremonia, recibirás tu certificado de naturalización. Verifica que no tenga errores.

Paso 10. Aprende tus derechos

Si ya eres ciudadano, aprende más sobre los derechos y obligaciones que debes ejercer, honrar y respetar.