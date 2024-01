¿Estás en el proceso de aprender inglés o quieres mejorarlo? La Universidad Anáhuac, reconocida por QS World University Rankings como una de las mejores universidades de México, ofrece tres cursos de inglés gratis y en línea.

La universidad se unió a la plataforma edX, fundada por Harvard y el MIT, para “transformar la educación tradicional, eliminando las barreras de costo, ubicación y acceso”.

Para tomar uno de estos cursos debes crear una cuenta y registrarte sin costo en la plataforma https://authn.edx.org/register. Te pedirán datos de tu correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario, contraseña y país de residencia.

Los cursos de inglés de la Universidad de Anáhuac no tienen costo, siempre y cuando no solicites el certificado. Además, toma en cuenta que tendrás algunos materiales limitados. Si quieres un certificado al terminar o calificación en tus exámenes, entonces sí tendrás que pagar una cuota.

Estos son los cursos de la Universidad Anáhuac para aprender inglés

1. Curso de inglés de pronunciación

El curso de inglés de inglés de pronunciación está dirigido a personas que necesitan mejorar su pronunciación, pero también su confianza al hablar inglés, pues todo empieza por ahí.

“En tu vida diaria y laboral, tal vez te has enfrentado a situaciones en donde tu acento al hablar inglés ha sido causa de una falta de confianza, o hasta ha llegado a producir problemas de comunicación, y no entiendes por qué tu inglés no suena como en la BBC. Si te identificaste, este contenido fue creado para ti”, anotan en la página web.

Los estudiantes aprenderán los principios de la fonología inglesa y, al comprender por qué suena así, comenzarán a poner en práctica sus aprendizajes. También se les pondrá en entornos donde puedan adquirir confianza para asegurar la comunicación clara y efectiva.

El profesor David John Phillips dice que hay sonidos en inglés que no se usan en el español, por lo que se aborda la función de los símbolos fonéticos usados en la mayoría de los diccionarios de inglés.

“Verás como funciona el acento fonológico en las palabras inglesas y entenderás la forma en que influye en el ritmo del habla inglesa”, anota y agrega que muchas veces los sonidos de las palabras cambian al juntarse en oraciones.

“Entenderás cómo se produce el ritmo del inglés hablado, cómo se diferencia del español, y cómo podrás reproducirlo”, explica.

El curso de la Universidad Anáhuac está diseñado para personas cuya lengua materna es el español. Es requisito tener un nivel de inglés básico (escrito) para enfocarse solamente en la pronunciación. El temario del curso es para un mes y deberás dedicarle de 4 a 6 horas por semana. Toma nota. Puedes registrarte en este enlace .

2. Inglés conversacional

Este curso está dirigido a estudiantes de nivel básico con interés en mejorar sus habilidades de conversación para poder relacionarse al hacer networking en negocios y el trabajo.

“En tu vida diaria y laboral, seguramente te has enfrentado a situaciones en donde tienes que leer, entender o hablar inglés y te encuentras en una encrucijada cuando no te sientes capaz de realizarlo de manera efectiva. Si te sentiste identificado, curso fue creado para ti”, anotan.

Sus instructores aseguran que al terminar el curso en línea los estudiantes se desenvolverán mejor al hablar en inglés, pues su metodología incluye ejercicios que alientan la conexión entre los significados, situaciones y repetición, facilitando la comunicación en este idioma.

“Aprenderás a comunicarte de forma oral y escrita en el idioma inglés, de manera efectiva para aplicar en tu vida diaria y laboral. Serás capaz de expresar hechos y opiniones con confianza y expandirás tu vocabulario en inglés con alrededor de 50-60 palabras por semana”, anotan.

Puedes registrarte en este enlace .

3. Inglés empresarial

El curso de inglés de la Universidad Anáhuac promete dar las habilidades necesarias para sobresalir en el trabajo.

“Este curso de inglés en línea te brindará las habilidades lingüísticas y conversacionales básicas para el mundo de los negocios, lo que te permitirá comunicarte con jefes, colegas y personal en el trabajo de forma eficaz, tales como escuchar y analizar antes de hablar, plantear correctamente una presentación, dirigir una reunión o cerrar un trato”, señalan en su página web.

Al terminar, se espera que los estudiantes sean capaces de comunicar sus conocimientos de forma proactiva.

De acuerdo con el temario, aprenderás a redactar textos profesionales en inglés, como correos electrónicos, entrevistas, currículums, memos, minutas, entre otros. También te enseñarán expresiones orales que facilitarán el que hagas presentaciones.