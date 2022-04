Una maestra de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, es acusada de racismo luego de que llamó a la Policía porque dos estudiantes afroamericanos llegaron tarde a su clase.

Los compañeros de clase de los alumnos Taylor y Kamryn optaron por viralizar la historia al compartirla en TikTok. La creadora de contenido Bria Blake narró que los hechos ocurrieron en el Perimeter College de la institución, en el condado de Newton.

Según denuncia Blake, los estudiantes llegaron dos minutos tarde a clase. La profesora Carissa Gray les pidió que se retiraran del salón y Taylor le respondió que ellos pagan por estar ahí. La maestra salió del salón de inmediato y luego regresó con dos oficiales armados.

De acuerdo con los reportes, una policía tomó las pertenencias de Taylor e intentó sacarla del aula. Además, los oficiales amenazaron a ambos alumnos con acusarlos de allanamiento si no se retiraban. La agente retuvo las cosas de la alumna hasta que accedió a salir del salón.

Según contó la testigo de los hechos, los dos estudiantes afroamericanos comenzaron a llorar porque estaban aterrados de lo que les podría ocurrir.

Taylor de inmediato acudió ante las autoridades de la escuela, pero le indicaron que debía seguir bajo las órdenes de la profesora Carissa o reprobar la materia.

La alumna acudió a la oficina del Departamento de Vida Estudiantil de la Universidad Estatal de Georgia para buscar otra alternativa. En la otra oficina le indicaron que “no era la primera vez que llamaban a la policía por un asunto irracional contra un estudiante”, declaró Bria Blake.

La estudiante dijo que creía que este acto se debía a un incidente que había ocurrido a inicios del semestre.

“Llamar a la policía por dos estudiantes que llegaron a clase dos minutos tarde es extremadamente irracional y peligroso”, dijo Blake.

Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones y más de 159 mil me gusta en TikTok. En esta y varias plataformas, los estudiantes han pedido que la institución despida a la profesora.

Luego de que la historia se viralizó en redes sociales, la Universidad Estatal de Georgia aseguró que está investigando la situación con la maestra y los dos estudiantes afroamericanos. Además, la institución confirmó que un integrante del cuerpo docente llamó a la Policía del condado de Newton pero no hubo ningún arresto porque no se cometió ningún delito.

