Si eres extranjero y viajarás a Estados Unidos en este 2024, necesitarás una visa que te permita ingresar y mantener una estancia legal en el país.

La visa B1/B2 te permite ingresar como turista para ir de compras, visitar amigos o parientes, así como para acudir a tratamientos médicos y, por supuesto, visitar destinos turísticos. También sirve para asistir a convenciones científicas, educacionales, profesionales o a una conferencia con fecha específica.

Para tramitar tu solicitud de visa americana de turista debes pagar el equivalente a $185 dólares. El pago debe realizarse después del llenado de la solicitud DS-160 y antes de asistir a tus citas en el CAS y consulado.

Un oficial consular es quien determina si te otorga o niega la visa para entrar a Estados Unidos. Lo define después de una entrevista donde revisa tus fondos económicos y lazos con tu país de origen. Si no cree que tu perfil es adecuado, te negará la visa.

¿Me reembolsan mi dinero si me niegan la visa?

El pago no es reembolsable si no se otorga la visa estadounidense. El Departamento de Estado enfatiza que lo que paga el solicitante es la tarifa de la solicitud y no la fabricación de la visa como tal, por lo que el pago no se devuelve en caso de denegación.

“Todo aquel que solicite una visa estadounidense en cualquier parte del mundo debe pagar esta tarifa, que cubre el costo de procesamiento de su solicitud. Esta tarifa no es reembolsable independientemente de si se le otorga una visa o no, ya que su solicitud fue procesada hasta su conclusión”, anotan.

Por lo tanto, si te niegan la visa bajo la sección 214(b) y quieres volver a solicitar la visa deberás pagar de nuevo $185 dólares, pues necesitarás una nueva solicitud.

Lo mismo aplica para otras categorías de visa: el pago no es reembolsable.

Otras cosas que debes saber sobre el pago de visa

Los pagos no pueden revenderse.

A partir de que realizas el pago en el banco, tienes un año para agendar tus citas en el CAS y consulado. Después de 365 días de haber pagado, pierdes el derecho a reservar las citas en el sistema.

Si deseas pagar la solicitud de visa de turista, debes saber que el pago del equivalente a los $185 dólares se realiza únicamente en efectivo en los bancos Scotiabank o Citibanamex. No hay transferencias ni pagos con tarjeta. Si la tramitas en México, debes acudir a una sucursal bancaria.