El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la Cónsul General, Amy Scalon, inauguraron la semana pasada la nueva sede del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara.

Se espera que esta nueva sede pronto brinde servicios a 2,400 personas al día, especialmente a habitantes de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, por lo que en el evento de inauguración también estuvieron presentes los siguientes gobernadores.

Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco.

Indira Vizcaíno de Colima.

Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit.

El Embajador Salazar mencionó los fuertes lazos entre el occidente de México con los Estados Unidos, haciendo hincapié en la estratégica ubicación de esta región, mientras que la Cónsul General Amy Scanlon expresó su agradecimiento a todas las personas que a lo largo de varios años hicieron posible la construcción de esta nueva sede en el Fraccionamiento Monraz en Guadalajara.

¿Dónde se ubica la nueva sede del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara?

El nuevo edificio del consulado se ubica en:

Calle Manuel Acuña 3410, Colonia Monraz, Guadalajara, Jalisco.

¿Ya está en operaciones la nueva sede del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara?

No. Aunque ya fue inaugurado, aún no está en operaciones y por el momento no brinda servicios de visas. Cuando entre en operaciones, el Consulado lo dará a conocer en sus redes sociales.

Si tienes una cita próxima en el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, deberás seguir yendo a la calle Progreso #175, Col. Americana en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

Las citas más próximas son:

Primera vez: 21 de enero de 2026.

Renovación: 5 de julio de 2024.

Desde 1881, el Gobierno de los Estados Unidos ha mantenido representación en Guadalajara, inicialmente a través de una Agencia Consular, que evolucionó hasta convertirse en un Consulado General en 1960.

“Situada en el corazón de Jalisco, Guadalajara sirve como epicentro geográfico de una región que atrae a una variedad de turistas. Durante todo el año: desde entusiastas de la playa que acuden en masa a las costas de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, hasta aficionados a la cultura que exploran las vibrantes calles de la ciudad capital”, anotan en la página.

La nueva sede del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara no es el único proyecto de construcción del Departamento de Estado. Señalan que han emprendido otras cuatro construcciones importantes en todo México: nuevas instalaciones consulares en Hermosillo, Mérida y Nogales, y una nueva embajada en Ciudad de México.