Otorgan diploma en EU a alumno que portó bandera mexicana en graduación

ASHEBORO, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un graduado de secundaria de Carolina del Norte ya tiene su diploma, luego del furor que se generó en las redes sociales por la bandera mexicana que usó durante su ceremonia de graduación.

Ever Lopez, de 18 años, salió de la secundaria de Asheboro el lunes con el diploma en las manos y lo mostró a un pequeño grupo de personas reunidas, de acuerdo con reportes de los medios de comunicación.

Un video de 68 segundos de la ceremonia de graduación celebrada el jueves muestra cuando Lopez sube al escenario con la bandera verde, blanca y roja encima de su toga. Le entregaron una carpeta para el diploma antes de llegar a donde estaba la directora de la escuela, Penny Crooks. Lopez parece tratar de quitarse la bandera antes de bajar del escenario sin el diploma en las manos.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3