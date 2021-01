¿Qué carrera universitaria y dónde estudió Joe Biden?

Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos para culminar una destacada carrera política, pero a diferencia de Barack Obama o George W, Bush, el demócrata no es un egresado de una universidad de la prestigiosa Ivy League.

Con excepción de Donald Trump, que estudió en la Fordham University, los últimos mandatarios de la Unión Americana habían cursado una carrera en instituciones de la Ivy League. Barack Obama estudió en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Leyes de Harvard, George W. Bush egresó de la Universidad de Yale y de la Escuela de Negocios de Harvard. Bill Clinton acudió a la Universidad de Yale, al igual que George H. W. Bush.

Biden no pasó por ninguna de estas instituciones, su formación la realizó en la Universidad de Delaware y en la Universidad de Syracuse.

El demócrata nació en Pensilvania, pero muy joven se mudó a Delaware y ahí creció. El bachillerato lo cursó en la Archmere Academy, donde fue un destacado atleta y presidente de su clase. Fue en esta institución católica donde venció su tartamudeo y logró ofrecer diversos discursos.

Al graduarse de la Archmere Academy, Joe Biden ingresó a la Universidad de Delaware. Aquí retomó su faceta como jugador de futbol mientras estudiaba Derecho.

En 1987 reveló en una entrevista que durante su primer año en la universidad, no estaba seguro de haber elegido la carrera correcta. Biden también afirmó que plagió un artículo mientras estudiaba Derecho y usó citas de los discursos de otras personas sin darles crédito, por lo tuvo que tomar un curso adicional para compensar su error.

Sin embargo, Joe Biden defiende que el problema del plagio fue que no había entendido cómo debía citar a sus fuentes.

Finalmente, el ahora presidente electo se especializó en historia y ciencias políticas, pero después retomó su gusto por el derecho.

En sus calificaciones, según el New York Times, predominaban las notas C y D y las mejores calificaciones (A y B) las obtuvo en clases de educación física y escritura. No fue un estudiante destacado.

La Universidad de Delaware está ubicada en la ciudad de Newark, es la institución más grande de Delaware y actualmente el costo de la matrícula para residentes del estado es de 6 mil 365 dólares anuales.

En 1968, el ex vicepresidente del mandato de Barack Obama regresó a la ciudad en la que nació al obtener una beca para estudiar en la Escuela de Leyes de la Universidad de Syracuse. El costo actual de la matrícula en esta institución es de 30 mil 294 dólares por año.

En esta época ya vivía en un apartamento con quien fue su primera esposa Neilia y tenía un automóvil Stingray Corvette verde, que aún conserva.

Al completar sus estudios, Joe Biden fue fiscal de defensa de casos criminales en Delaware, sirvió en el Consejo del Condado de New Castle y fue el primer senador de 29 años en llegar al Congreso.

