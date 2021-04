¿Qué es y cómo se celebra el April Fools’ Day en EU?

El 1 de abril es una de las fechas más temidas en Estados Unidos, ya que se celebra el April Fools’ Day, el día de bromas por excelencia.

En esta fecha, los estadounidenses acostumbran jugar bromas a las personas, desde pequeños engaños hasta daños físicos, con el pretexto del “Día de los Tontos”. Algunos individuos llegan a ser arrestados por la gravedad de sus actos.

Incluso los medios de comunicación y algunas empresas se unen a la celebración y replican algunas noticias falsas y después lo desmienten todo con un “April Fool!”.

En 2015, la marca Cottonelle anunció en Twitter que introduciría un nuevo producto, papel higiénico para zurdos.

“Limpia igual que el papel higiénico para diestros, sólo que ahora está hecho para mí”, se leía en la imagen promocional. Aunque luego desmintió el lanzamiento.

America has spoken, and we at Cottonelle have listened – Introducing Cottonelle’s NEW toilet paper for lefties. pic.twitter.com/sToUCQA8Kc

Google, que era una de las empresas que participaba en el April Fools’ Day, descartó unirse a las celebraciones por segundo año consecutivo, por lo que en la página principal del motor de búsqueda no habrá ninguna broma para los usuarios.

La compañía suspendió las bromas del primero de abril por respeto a las víctimas de la pandemia de Covid-19, según el vicepresidente de marketing global.

Una de las bromas más recordadas de la empresa es cuando en 2005 afirmó que lanzaría Google Gulp, una bebida que ayudaría a lograr la “máxima optimización de su corteza cerebral”.

On April 1st, 2005 #Google announced "Google Gulp" - A drink that would make you "more intelligent and less thirsty



They had a scientific explanation - https://t.co/TBSDIiDq0u



Turned out to April fools' prank.



SILLY, but A POINT #aSillyPoint pic.twitter.com/PWAo6Z1dIq