¿Quieres tramitar la visa americana de turista para viajar a Estados Unidos? El trámite consiste básicamente en una evaluación de tu perfil que hace un oficial consular.

Por eso, el trámite inicia con el llenado de la solicitud DS-160, un formulario en línea donde el solicitante anota sus datos personales, sus intenciones de viaje a Estados Unidos y detalla las actividades que hace en su trabajo, incluyendo el salario mensual que percibe.

Posteriormente, el solicitante paga la solicitud, agenda sus citas, le toman sus huellas y datos biométricos para finalmente presentarse a una entrevista con el oficial consular, quien decidirá si le otorga o rechaza la visa.

¿Qué investigan para darte una visa americana?

Estos son algunos puntos que investigan los oficiales consulares con tu solicitud DS-160 y la entrevista que te hacen.

1. Que tengas recursos económicos suficientes para viajar

La evaluación de tu solvencia económica inicia desde que llenas el formulario de solicitud DS-160. Tiene una sección para anotar el ingreso mensual que percibe el solicitante así como la empresa para la que trabaja.

Estos segmentos son fácilmente revisados por el oficial consular durante la entrevista y generalmente profundiza sobre ellos, preguntando a detalle las actividades que se realizan en el trabajo y la antigüedad en el puesto

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan en la página de Travel.State.Gov.

Si estás desempleado y quieres tramitar la visa americana, se disparan las posibilidades de que te la rechacen. Lo mejor es hacerlo cuando tienes un trabajo estable o un negocio que te dé buenos ingresos mensuales para el destino que quieres visitar. Si eres estudiante, ama de casa o no tienes trabajo remunerado por cualquier razón, deberás decir quién pagará tu viaje y presentar los comprobantes de pago de esa persona.

Ni la Embajada de Estados Unidos ni sus consulados ni sus oficiales exigen un monto específico de dinero para tener en el banco. Y, de hecho, casi nunca piden comprobantes o estados de cuenta, pero puedes llevarlos en caso de que el oficial quiera revisarlos.

También puedes llevar escrituras o registros de tu negocio. Recuerda que el oficial pocas veces las pide, por lo que es mejor detallar todo desde el formulario DS-160.

2. Que no te vas a quedar a quedar a vivir y trabajar en Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos temen que los solicitantes que no demuestren solvencia económica no viajen de manera temporal a su país y decidan quedarse ahí para trabajar permanentemente.

Este último punto también es sancionado por la sección 214 (b), la cual avala el rechazo a quienes no demuestran ser elegibles para la visa que solicitaron.

Una forma de demostrar que vas a regresar a tu país, es demostrar que tienes algo por lo que volver: familia, trabajo, negocios. Puedes llevar los siguientes comprobantes, aunque no siempre los revisan.

Evidencia de empleo: comprobantes de pago, credencial del trabajo, carta de un empleador, constancia laboral.

Evidencia de residencia: Comprobante de domicilio, pagos donde se especifique la dirección de la casa.

Evidencia de recursos económicos: Estado de cuenta, ahorros, reportes de impuestos. Afiliaciones a programas de asistencia.

Evidencia de asistencia a la escuela: Credencial de la escuela, constancia de inscripción, carta firmada por el director.

3. Revisan tu itinerario en Estados Unidos

Nombra los sitios turísticos específicos a los que vas tanto en tu DS-160 como en tu entrevista. Mientras más detallado esté tu itinerario, más posibilidades tienes de obtener la visa.

Si no eres capaz de decir al oficial consular tus planes de viaje en Estados Unidos puede pensar que estás mintiendo sobre tu propósito.

4. Investigan si tienes familiares en Estados Unidos

En el DS-160, hay un apartado sobre familia.Los solicitantes deben llenar campos con el nombre y fecha de nacimiento de sus padres. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos.

No hay ninguna información oficial que aclare si beneficia o perjudica tener familiares en Estados Unidos. Sin embargo, extraoficialmente se podría resumir que todo depende del estatus migratorio que tus familiares tengan en Estados Unidos.

1) Si tus padres viven ilegalmente en Estados Unidos, puede afectarte porque el cónsul puede pensar que también viajarás al norte para quedarte a vivir sin documentos.

El abogado de inmigración, Julio Oyhanarte, dice que puede ser complicado tramitar la visa de turista cuando se tienen familiares directos viviendo en Estados Unidos sin documentos.

"No sólo es complicado obtenerla, sino cuando queremos entrar. El gobierno nos podría preguntar (y no podemos mentir) si tenemos un familiar de estos aquí en Estados Unidos y cuándo les digamos que sí, los lazos con el país de origen son más débiles porque está tu papá viviendo aquí. Además, cuando el padre está indocumentado, incumplió las reglas. No es culpa de los hijos, pero al gobierno ya le da un mensaje de que podría ser...".

2) Si tu familia vive con documentos en Estados Unidos, no tendría por qué afectarte. Visitar familiares en Estados Unidos es un motivo válido de viaje con visa de turista B1/B2. Sin embargo, si no llegarás a hospedarte con ellos, evalúa si vale la pena involucrarlos en tu proceso de solicitud.

La información sobre tu familia también puede salir a la luz en la sección de información de contacto, pues piden que ingreses los nombres de personas con quien pueden contactarte en Estados Unidos.

Si te hospedas con tu familia, proporciona su dirección, número de teléfono y correo electrónico. Si no conoces a nadie, anota organizaciones o el nombre del hotel donde te hospedarás.