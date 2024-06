¿Quieres viajar a Estados Unidos? Para ello es imprescindible que cuentes con visa americana y pasaporte mexicano vigentes.

Si no tienes ninguno de los dos documentos, deberás tramitar primero el pasaporte mexicano. La razón es que el pasaporte es imprescindible para llenar el formulario DS-160, de solicitud de la visa americana de turista B1/B2.

Uno de los primeros apartados del formulario DS-160 solicita el número de pasaporte y todo el tiempo pedirá que tu nombre y datos personales coincidan con cómo aparecen en tu pasaporte.

En cuanto hayas tramitado tu pasaporte mexicano podrás tramitar la visa americana. No es necesario dejar pasar más días ni haber viajado a otro país.

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano y cuánto cuesta?

El pasaporte tiene una vigencia de 3, 6 y 10 años. Tú decides por cuál pagar. Antes de tu cita, deberás pagar la cuota correspondiente.

Pasaporte de 3 años: $1,655 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,250 pesos.

Pasaporte de 10 años: $3,940 pesos.

Se tramita por internet, WhatsApp y teléfono.

Después de agendar tu cita, te llegará un correo con:

Hoja de confirmación de la cita.

Una ficha de datos complementarios (que deberás llenar a mano).

Un link para descargar la hoja de ayuda del pago correspondiente y un link para más información.

Por eso es muy importante que tengas acceso al correo que proporciones.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

El día que acudas a tu delegación u oficina de enlace, deberás presentarte con los siguientes documentos. No olvides ninguno.

Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana. Sólo debes presentar uno de esos documentos.

Identificación oficial con fotografía. Puede ser tu INE, cédula, título profesional, INAPAM o cartilla militar.

Lleva tu credencial de elector con una copia por ambos lados en la misma hoja.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco (lo mandan por correo, pero igual puedes descargarlo aquí).

Hoja de confirmación de la cita (te la mandan por correo).

(te la mandan por correo). Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.

¿Cómo tramitar la visa americana de turista y cuánto cuesta?

Si es la primera vez que tramitas la visa americana, forzosamente deberás pasar por una entrevista con un oficial consular, por lo que el trámite es más tardado. Estos son los requisitos:

Tener pasaporte mexicano vigente.

Llenar el formulario DS-160.

Crear una cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.

Realizar el pago de $185 dólares en uno de los bancos autorizados.

en uno de los bancos autorizados. Seleccionar las fechas de tu cita en el CAS y en la Embajada de Estados Unidos.

Acudir a tu cita en el CAS para toma de huellas biométricas.

Acudir a tu entrevista en la Embajada de Estados Unidos.

Los oficiales consulares buscan asegurarse de que regresarás a México tras tu visita a Estados Unidos, por lo que es esencial tener claridad en las fechas de tu viaje.

Recuerda que los oficiales consulares hablan español. No es necesario que hables inglés, especialmente si no lo manejas bien y te pone nervioso. Si no comprendes alguna pregunta, no dudes en solicitar que te la repitan. Puedes ver las preguntas más frecuentes en este enlace.