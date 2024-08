El trámite de reemplacamiento 2024 continúa en el Estado de México y ahora que comenzó agosto se actualizó el calendario para que conductores de vehículos con matrícula de la entidad acudan a las oficinas correspondientes a renovar sus placas y así, puedan seguir circulando. ¿A qué autos les toca el reemplacamiento este mes? Conoce cuáles son las terminaciones de placa convocadas para agosto, los requisitos y costos del trámite.

El reemplacamiento Edomex 2024 no es un trámite que todos los propietarios de un auto deban hacer para poder circular; solamente tienen que renovar sus placas aquellos conductores que hayan obtenido una matrícula en el 2019, ya que en esta entidad las placas tienen una vigencia de 5 años (a partir de su fecha de emisión).

Desde julio comenzó el reemplacamiento Edomex 2024 y durará hasta diciembre; cada mes serán convocados a hacer el trámite conductores de acuerdo con la terminación de placas de su auto, por lo que se hace un llamado a renovar la matrícula, porque de lo contrario hay multas y sanciones.

Reemplacamiento Edomex 2024: ¿Quiénes deben renovar placas en agosto?

Los conductores del Edomex que deben hacer el reemplacamiento en agosto son aquellos que tengan un auto, moto o vehículo con placa terminación 3 y 4. Recuerda que únicamente tienes este mes para renovar tu matrícula, por lo que es importante que no se te pase la fecha.

El calendario de reemplacamiento Edomex 2024 para los siguientes meses es:

Septiembre: terminaciones 5 y 6.

terminaciones 5 y 6. Octubre: terminación 7.

terminación 7. Noviembre: terminaciones 8 y 0.

terminaciones 8 y 0. Diciembre: terminaciones 9 y 0.

¿Las placas de tu vehículo fueron expedidas en 2019 o antes?

¡Es tiempo de reemplacar!

Consulta el calendario y realiza tu trámite, de acuerdo a la terminación de placas.

Ingresa a: https://t.co/Pu1DrNAypR pic.twitter.com/YlLuM3deWA — Gobierno del Estado de México (@Edomex) July 3, 2024

Requisitos del reemplacamiento 2024 en el Estado de México para agosto

Los requisitos para el reemplacamiento Edomex 2024 en agosto son varios y dependen de quién realice la renovación: una persona física, una persona jurídica colectiva o una institución pública. En términos generales, el gobierno solicita los siguientes documentos para hacer el trámite:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México (agua, luz, gas, predial)

Placas anteriores (limpias), baja o documento jurídico que acredite su carencia.

En caso de que quieras revisar todos los requisitos, puedes hacerlo en este sitio.

¿Qué costo tiene el reemplacamiento en el Estado de México 2024 en agosto?

De acuerdo con información del gobierno, el precio del reemplacamiento Edomex 2024 depende del vehículo:

$1,014 pesos para autos.

$755 pesos para motocicleta.

$5,000 pesos para autobús.

$1,014 pesos para vehículo ecológico.

$3,626 pesos para auto antiguo.

Desde $2,646 hasta $5,148 pesos para remolque.

$2,118 para transporte de carga.

¿Qué pasa si no reemplaco en el Edomex?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México impone sanciones a los conductores que no hagan su reemplacamiento este 2024, tales como: retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano; ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (pagar una multa de $2,171 pesos); hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes; no poder verificar y no poder acceder al subsidio de Tenencia.