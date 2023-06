¿Ya tienes una visa americana de turista pero también quieres sacar una para estudiar en Estados Unidos? El Consulado en Guadalajara aclara si este trámite es posible.

La Embajada y los consulados estadounidenses otorgan tres tipos de visa de estudiante, según el programa a cursar:

Visa F-1: Para estudiar un programa de tiempo completo de cualquier nivel en un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria académica, u otra institución o un programa de capacitación lingüística.

Visa M-1: Para cursar un programa vocacional que tenga una duración menor a un programa universitario.

Visa J-1: Para visitantes de intercambio que participarán en un programa para estudiar, observar, realizar investigaciones, dar conferencias, enseñar, recibir capacitación o demostrar habilidades especiales.





¿Tramitar la visa de estudiante afecta la visa de turista?





El Consulado de Estados Unidos en Guadalajara aclara que las persona saque ya tienen una visa B1/B2 de turismo y negocios para ingresar a la Unión Americana no deben tener problema al momento de solicitar los visados F-1, M-1 o J-1, ni se retira la visa de turista.

“El trámite de visa de estudiante no afecta para nada la visa de turista”, aseguró Max, un funcionario del consulado estadounidense durante una transmisión en vivo.

El trabajador consular precisó que aunque el trámite no afecta el visado con el que ya se cuenta y se pueden tener ambos al mismo tiempo, es importante ingresar con la visa correcta a Estados Unidos, según el propósito de viaje.

“Si tienes las dos visas y vas a Estados Unidos para empezar con tus estudios, usas tu visa F y si luego quieres regresar para visitar Disney, entras con la visa B”, ejemplificó Max en el video del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Además, los autoridades consulares aclaran que la vigencia de la visa de estudiante se limita a la duración del programa de estudios que cursará, mientras que el visado de turista generalmente tiene una vigencia de 10 años.





¿Cuánto cuesta la visa de estudiante?





Desde mayo pasado, las autoridades de Estados Unidos subieron los precios de diferentes categorías de visa y también las de estudiante resultaron afectadas.

Las visas F-1, M-1 y J-1 subieron 25 dólares y ahora se deben pagar 185 dólares por solicitarlas.

Sin embargo, no olvides que el dinero que pagues por solicitud no es reembolsable, así que no te devolverán el dinero si te la niegan.





¿Qué se necesita para sacar la visa americana para estudiar en EU?





Para solicitar la visa de estudiante o de cualquier categoría, el primer paso es llenar el Formulario DS-160 en línea , donde explicarás los motivos de tu viaje y darás todos tus datos personales. También debes contar con pasaporte mexicano vigente y pagar la tarifa de 185 dólares.

Para la visa de estudiante es indispensable tener el Certificado de Elegibilidad para Estatus de Estudiante No Inmigrante que te da la institución en la que estudiarás.

El día de la cita en la Embajada de Estados Unidos en México o en los consulados es importante llevar:

- Transcripciones, diplomas, títulos y certificados académicos.

- Resultados de exámenes estandarizados solicitados por la institución estadounidense.

- Comprobantes de los fondos con los que se pagarán los estudios en la Unión Americana.