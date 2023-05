Estados Unidos anunció que a partir del 11 de mayo de 2023 ya no será un requisito presentar el esquema completo de la vacuna de Covid-19 para entrar al país.

Esto significa que los extranjeros que no están vacunados o no tienen una vacuna aceptada (como Sputnik V) ya no tendrán impedimentos sanitarios para viajar a la Unión Americana.

No obstante, aunque la emergencia por Covid-19 termina, aún hay muchos retrasos para obtener citas de trámite de visa americana derivados de los cierres de consulados que hubo en la pandemia.

Si quieres viajar a Estados Unidos el próximo año o en 2025 es mejor que inicies el trámite de visa ahora, en especial si la requieres por primera vez.

Los Servicios oficiales de información y citas de visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de citas por primera vez, si inicias el trámite en mayo de 2023. Toma nota.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

-Ciudad Juárez: 24 de octubre de 2024.

-Guadalajara: 4 de abril de 2025.

-Hermosillo: 23 de octubre de 2024.

-Matamoros: 9 de octubre de 2024.

-Mérida: 2 de enero de 2025.

-Ciudad de México: 8 de abril de 2025.

-Monterrey: 7 de octubre de 2024.

-Nogales: 28 de enero de 2025.

-Nuevo Laredo: 22 de julio de 2024.

-Tijuana: 15 de octubre de 2024.

¿Cuándo hay citas para renovar la visa americana de turista?

Aquí las fechas más próximas de citas asistir al CAS y renovar sin entrevista.

-Ciudad Juárez: 13 de mayo de 2023.

-Guadalajara: 1 de junio de 2023.

-Hermosillo: 4 de octubre de 2023.

-Matamoros: 21 de agosto de 2023.

-Mérida: 3 de mayo 2023.

-Ciudad de México: 17 de octubre de 2023.

-Monterrey: 14 de diciembre de 2023.

-Nogales: 9 de mayo de 2023.

-Nuevo Laredo: 4 de agosto de 2023.

-Tijuana: 15 de mayo de 2023.

Ahora pagarás más para tramitar la visa americana

Otro motivo para iniciar el trámite de visa ahora es que aumentará el costo de la visa americana a partir del 30 de mayo de 2023.

-Visa de turismo y negocios B1/B2: Pasará de 160 dólares a 185 dólares.

- Visa E aumentará de $160 a $185.

-Visas de trabajo H, L, O, P, Q y R aumentarán de $190 a $205.- BCC para ciudadanos mexicanos mayores de 15 años se incrementará de $160 a $185.

¿Hasta cuándo se podrán pagar 160 dólares por la visa de turista?

Después de llenar la solicitud DS-160 (mira en este enlace cómo), te llegarán instrucciones para realizar el pago. Si lo haces hasta o en el 29 de mayo de 2023, todavía podrás pagar $160 dólares.