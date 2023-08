¿Te negaron la visa americana y quieres que te hagan un reembolso? La Embajada de Estados Unidos en México aclara qué pasa con tu el dinero que pagaste, en caso de que el agente consular rechace tu solicitud.

Para tramitar cualquiera de las visas para viajar a la Unión Americana es requisito indispensable pagar la tarifa de solicitud correspondiente. No todas cuestan lo mismo, son más caras son las que se otorgan para trabajar de forma legal en el país. Quienes quieren renovar este documento de viaje también deben pagar un monto específico.

Si no se cubre el pago, no se permite programar una cita en el Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado , para que las autoridades entrevisten al solicitante y analicen si otorgan o rechazan el documento.

Recuerda que para viajar a cualquier región de Estados Unidos, los mexicanos deben presentar pasaporte y visa vigentes al momento de ser recibidos por un oficial de Aduanas y Protección fronteriza en un puerto de entrada, no importa si es aéreo, marítimo o terrestre.

¡Importante! Verifica la fecha en el recibo de pago de la solicitud de visa. Todos los recibos de pago emitidos antes del 1 de Octubre de 2022 vencerán el 1 de Octubre de 2023. (1/3) — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 2, 2023





¿Puedo pedir la devolución de mi dinero si me rechazaron la visa americana?





La Embajada de Estados Unidos aclara que no hace reembolsos a los solicitantes si el oficial consular negó su petición de visa.

La representación estadounidense precisa que las tarifas cubren el procesamiento de la solicitud, pero no garantizan que se autorice la visa. Esto depende de las preguntas que le hace el oficial al peticionario para corroborar que no se quiere quedar a vivir de forma permanente en la Unión Americana y que no es un peligro para la nación.

Tampoco es posible usar el pago para un segundo intento de pedir la visa. Si te rechazaron la solicitud y quieres volver a pedir que te la otorguen, deberás iniciar el trámite desde el inicio y pagar la tarifa nuevamente para que el sistema te deje programar otra cita.





Precio de la visa americana 2023 para mexicanos





La visa B1/B2 para turismo tiene un costo de 185 dólares, lo que equivale a 3 mil 700 pesos mexicanos. Los menores de 15 años de edad pueden pagar una tarifa reducida de 16 dólares (320 MXN) si uno de sus padres ya tiene visa o tramita una al mismo tiempo que el niño.

Otras visas de no inmigrante como la de estudiante, de intercambio y de tránsito también cuestan 185 dólares. Para pedir una renovación el costo es el mismo.

Las visas para trabajadores temporales tienen un precio de 205 dólares (4,100 MXN) y las categorías para inversionistas tienen una tarifa de 315 dólares (6,300 MXN).

Las tarifas dependen del tipo de documento y no influyen en la vigencia que se otorga. El oficial consular es quien determina la duración de la visa y cuesta lo mismo si te la otorga por un mes o por 10 años.