Si tienes planeado un viaje al extranjero con una escala en Estados Unidos, es necesario que tramites una visa especial para que te permitan pisar el aeropuerto, aunque sea por breve tiempo.

Cuando tu destino final de viaje no es la Unión Americana y el paso será inmediato y continuo, no es necesario que saques la visa de turista (B1/B2). La categoría correspondiente es la C, de tránsito.

El Departamento de Estado define el tránsito inmediato y contínuo como “una salida razonablemente rápida del viajero en el curso normal del viaje, según lo permitan los elementos y asume un itinerario preestablecido sin ningún privilegio de escala irrazonable”.

La visa de tránsito aplica únicamente para los viajeros que llegarán a un aeropuerto para tomar un avión hacia otro país.S Si quieres aprovechar el tiempo de tu escala para visitar a un amigo o familiar, así como para fines turísticos, el visado que debes sacar es el B1/B2.

Si ya tienes la visa de turista vigente con esa puedes hacer escalas en Estados Unidos sin sacar la tipo C y puedes salir del aeropuerto para visitar atracciones y luego volver para tomar el avión hacia tu destino final.





¿En qué casos se puede pedir la visa americana C, de tránsito?





- Para una breve escala en Estados Unidos durante un viaje a otro país, cuando el único motivo es transitar.

- Para viajeros que se encuentran en un crucero u otro navío que llegará a un puerto estadounidense pero los pasajeros no desembarcarán.

- Ciudadanos extranjeros con tránsito inmediato y continuo hacia la sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.





Precio de la visa americana para hacer escalas en Estados Unidos





Para sacar la visa americana tipo C debes pagar la tarifa correspondiente a las visas de no inmigrante, que es de 185 dólares (3,700 pesos mexicanos).

Los 185 dólares cubren la solicitud de la visa, pero si los oficiales consulares te la rechazan, no se te devuelve el dinero y deberás realizar otro pago si quieres realizar un segundo intento.

El proceso para sacar la visa C es la misma que para la de turista. Primero tienes que llenar el Formulario DS-160 en el portal ceac.state.gov, donde darás datos personales e información sobre el viaje que planeas realizar y que tendrá que hacer una escala en Estados Unidos.

Después tendrás que pagar la tarifa de 185 dólares y luego el sistema del portal ais.usvisa-info.com te dejará programar una cita en la Embajada o consulado.

Una de las ventajas de tramitar la visa C es que el tiempo de espera es menor que para la visa de turistas. Mientras en la Embajada de Estados Unidos en México la cita para la visa de turismo supera 700 días, la disponibilidad para la de tránsito es de sólo una semana.