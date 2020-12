La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que suspende la emisión de pasaportes mexicanos y las actividades en sus delegaciones de Mexicali y Tijuana, ubicadas en Baja California, así como en las de Naucalpan de Juárez y Toluca de Lerdo en el Estado de México.

La suspensión del trámite de viaje será entre el 26 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021. No obstante, el periodo podría extenderse si las condiciones no son favorables por la crisis sanitaria.

“El objetivo es salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos en nuestras delegaciones. Dependiendo del semáforo de riesgo emitido por la Secretaría de Salud federal o estatales, se podrá reiniciar o suspender el servicio en las delegaciones”, señaló la Secretaría mediante un comunicado.

@SRE_mx suspende temporalmente la emisión de pasaportes en oficinas de Baja California y Estado de México.https://t.co/qgjARVL7cB pic.twitter.com/dov6Hm9msT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 24, 2020

Los ciudadanos afectados que necesiten un pasaporte de emergencia pueden escribir al correo electrónico [email protected]. Únicamente se atenderá a las personas que necesiten con urgencia un pasaporte por razones de salud, académicas, laborales o de reunificación familiar.

Los viajes de turismo no son considerados una emergencia, aunque ya se haya pagado el hotel u otras atracciones de viaje.

Estas suspensiones del trámite de pasaporte mexicano se suman a la de Ciudad de México, donde fueron pausados los trámites de renovación y primera vez hasta nuevo aviso.

La SRE recordó a los usuarios no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales o en tiendas de conveniencia para obtener una cita de trámite de su pasaporte. Estas acciones son un fraude.

¿Qué pasa si ya pagaste el trámite de pasaporte?

Si ya pagaste el trámite del pasaporte debes saber que el pago de derechos efectuado tiene una vigencia de cinco años a partir de la realización del mismo. Por lo que será válido cuando reanuden tu cita. La SRE avisará cuando lo hagan.

Tramitar el pasaporte en otro estado

Aún pueden realizarse citas para tramitar el pasaporte mexicano en las delegaciones que no tienen suspensión. No obstante, debes tener en cuenta que los contagios por Covid-19 siguen aumentando y es probable que anuncien el cierre de más delegaciones en las próximas semanas si no se controla la pandemia.

Antes de acudir a una de las delegaciones, debes agendar una cita. Puedes hacerlo al marcar por teléfono al 800 80 10 773, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.

O en el portal de internet https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf.

Si tramitarás tu pasaporte mexicano durante la pandemia, recuerda acudir con cita previa y portar cubrebocas en todo momento. De preferencia, lleva una careta de acrílico y guantes de látex. No se te permitirá el acceso a las instalaciones si presentas síntomas de gripe o Covid-19.

Da clic aquí para conocer los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano.