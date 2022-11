Turismo educativo o cómo dar el primer paso para estudiar y trabajar en Canadá

El sueño de estudiar y trabajar en Canadá (o en cualquier país extranjero) está presente en miles de personas, pero muchos no saben cómo hacerlo realidad.

Un primer paso —que cada vez más personas adoptan— es entrar a un programa de turismo educativo. Es decir, inscribirse a un curso de idiomas, certificación, licenciatura o maestría en el país extranjero y aprovechar esa facilidad de entrada para empaparse de la cultura, modo de vida y tener conocimiento del sistema migratorio del país.

Antonio Mendoza, director comercial de la oficina de Go Native Project en México, explica en entrevista con VIVE USA por qué el turismo educativo es una buena vía para todos aquellos mexicanos que quieren asentarse en el extranjero, en especial en Canadá.

Para Antonio Mendoza, el turismo educativo es toda una experiencia. Los estudiantes no sólo emigran para tomar un curso académico o de idiomas, sino que conocen cómo vive la gente de ese país y les “abre la mente”.

El experto considera que México tiene escuelas con gran nivel educativo, como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, pero, para él, la experiencia de estudiar en el extranjero “enriquece” a otros niveles.

“Te cambia el chip, no es lo mismo. Yo estuve en Vancouver en un programa de fundamentos de negocios. Era de 6 meses y estuve 6 meses más. Mis prácticas profesionales eran remuneradas y me tocó hacerlas en el Acuario de Vancouver, lo cual estuvo muy padre. Mi trabajo era básico, pero fue una gran experiencia. Me acuerdo ahora y me emociona”, dice.