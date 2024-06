Si estás buscando una opción para continuar con tus estudios, esta información te interesa: la Universidad del Bienestar abrió su convocatoria 2024 para todos los jóvenes y adultos interesados en estudiar alguna de sus más de 20 carreras disponibles. Te contamos cuáles son las fechas de inscripción y los requisitos. ¡Toma nota!

La Universidad del Bienestar precisó en su página oficial que la fecha de inscripción de aspirantes se llevará a cabo del 10 al 30 de junio; indicó que participan sus 202 sedes en toda la República Mexicana y que los seleccionados deberán realizar el "Curso de recuperación de conocimientos para el inicio de la carrera profesional", el cual dura 5 semanas, del 8 de julio al 9 de agosto. El inicio del ciclo escolar 2024-2 es el próximo 12 de agosto.

Las licenciaturas que se imparten en la Universidad del Bienestar se encuentran agrupadas por áreas académicas: salud, energía, procesos agroalimentarios, desarrollo sustentable, estudios sociales y patrimonio histórico, cultural y natural. Entre las carreras disponibles están:

Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia.

Licenciatura en Estudios Sociales

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Ingeniería Agroforestal.

Licenciatura en Contabilidad y Administración Pública.

Requisitos para registrarse en la Universidad del Bienestar

Contar con certificado de preparatoria.

Acta de nacimiento.

CURP.

Identificación oficial.

Carta de intención.

Comprobante de domicilio.

Fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, de frente, reciente, 45 mm x 35mm).

Correo electrónico vigente.

Para participar en la convocatoria es importante registrarse en la Plataforma del Programa, subir la documentación requerida y obtener un folio de inscripción. Todos los documentos deben presentarse en PDF y la fotografía en extensión .JPG

¿Cuánto cobran en la Universidad del Bienestar?

La Universidad del Bienestar es gratuita por lo que no tiene costo estudiar en sus instalaciones. Únicamente debes demostrar que no cuentas con estudios de nivel superior, que tienes bachillerato concluido y realizar todo el proceso. Toma en cuenta la sede a elegir, porque no hay cambios.