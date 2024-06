La Universidad del Rosario, una de las escuelas privadas más prestigiosas de Colombia, lanzó un nuevo curso para las personas interesadas en aprender inglés desde cero, gratis y en línea.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes que busquen formar parte de la plantilla escolar de la institución, podrán extender sus conocimientos en el 'idioma universal’ con actividades teórico-prácticas de nivel básico que les permitan desarrollar una comunicación efectiva.

El programa será distribuido a través de edX, una plataforma de educación virtual diseñada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para acercar “la mejor educación” a estudiantes de todo el mundo con acceso a internet.

¿Cómo inscribirse al curso de inglés gratis y cuáles son los requisitos?

La inscripción al curso ‘Inglés para todos: nivel básico más’ se puede realizar a través de la página oficial de edX en la sección de la Universidad del Rosario o en este enlace , sólo se requiere completar un formulario con apellido, correo electrónico, contraseña y país de residencia.

Uno de los mayores beneficios del programa, es que las clases son distribuidas de forma totalmente gratuita y sólo se solicitará un pago adicional de $888 pesos mexicanos en caso de que los estudiantes aspiren por una constancia de acreditación de conocimientos y material complementario.

Además, no se requieren conocimientos previos, ya que el temario está diseñado para la enseñanza del idioma inglés desde un nivel básico.

¿Cuál es el horario del curso de inglés gratis?

Para que los estudiantes que formen parte del curso puedan aprender a su propio ritmo, la Universidad del Rosario no establece horarios específicos, ya que el material está diseñado con actividades, vídeos y audios que pueden ser consultados a cualquier hora del día.

Sin embargo, la institución detalla que todo el programa sigue un orden que no se puede saltar, además, recomienda que cada estudiante destine de 4 a 6 horas de estudio durante la semana de capacitación intensiva.

“Los temas tienen una relación y orden lógico, por lo que es importante conocer los contenidos del Tema 1 para comprender en su totalidad los del Tema 2, y así sucesivamente”, informa.

¿Cuál es el temario del curso?

El curso busca otorgar las herramientas necesarias para que las personas inscritas puedan desarrollar una conversación básica en inglés, además de desenvolverse en ambientes angloparlantes cotidianos.

1. El inglés que sé

2. Personas importantes en nuestras vidas

Búsqueda de información específica.

There is / there are.

Corrección de escritos.

3. Alguien especial

Encontrar y reconocer información.

Presente simple afirmativo y negativo.

Usando ‘because’.

Describiendo mi VIP.

4. Who is s/he?

Búsqueda de información general y específica.

Presentar preguntas sencillas.

Do and does.

Entrevistando a mi VIP.

5. Un mensaje para ti

Comprensión de información específica.

Orden de los adjetivos.

Usando and and but.

Un vídeo para mi VIP.