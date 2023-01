USCIS emite nuevas Green Cards de residencia y empleo para evitar fraudes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, en inglés) emite a partir de este lunes las nuevas Tarjetas de Residente Permanente (Green Card) y las de Autorización de Empleo de inmigrantes con nuevo diseños para mejorar la seguridad y evitar fraudes.

Los cambios incluyen nuevas ilustraciones e imágenes holográficas de alta seguridad en ambos lados de las tarjetas, entre otras modificaciones.

We have redesigned the Green Card and the Employment Authorization Document to maintain top security standards for the cards. (1/2) pic.twitter.com/2b2bqdnIB8