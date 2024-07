La Beca para el Bienestar Benito Juárez es uno de los apoyos sociales más importantes y característicos de la actual administración del Gobierno Federal, también es uno de los más esperados en cada periodo de pago.

Recientemente, los responsables de la entrega de la Beca Benito Juárez dieron un anuncio importante con referencia a la tarjeta de pago, misma que se utiliza en el Banco del Bienestar para cobrar.

Según se dijo en un aviso, los nuevos plásticos no se entregarán durante julio a los beneficiarios de educación básica, media superior y superior del territorio mexicano.

Y es que el Banco del Bienestar se centrará en dar apoyo a los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores durante todo el mes, aplazando la atención a los beneficiarios de la beca hasta agosto.

“¡Becaria, becario y familia beneficiaria! Durante julio de 2024, el Banco del Bienestar dará prioridad en su atención a las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores”, se lee en el anuncio.

En caso de que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez no tengan una tarjeta para cobrar o no hayan recibido una renovación, el programa resolverá la entrega a partir de agosto de 2024; la fecha exacta no ha sido revelada.

Una vez que los estudiantes inscritos en el programa reciban el nuevo plástico, podrán cobrar su pago.

Durante julio, el @bbienestarmx atenderá a las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores.



¿Tienes dudas?

☎️ 55 1162 0300

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas

Sábados de 9:00 a 14:00 horas



🔗 https://t.co/BOhqsNigd6 pic.twitter.com/8l889EqdMD — BecasBenito (@BecasBenito) June 29, 2024

¿Cuándo pagan la Beca Benito Juárez?

Si eres beneficiaria o beneficiario, no te preocupes porque recibirás la tarjeta nueva antes del próximo pago.

De acuerdo con el calendario de pagos de la Beca para el Bienestar Benito Juárez, el apoyo se repartirá a finales de 2024, a partir de noviembre, con un monto correspondiente a cuatro meses.

Esto es lo que se pagará de acuerdo al nivel de estudios del beneficiario:

Beca de educación básica: 3 mil 680 pesos por familia.

3 mil 680 pesos por familia. Beca de educación media superior: 3 mil 680 pesos por beneficiario.

3 mil 680 pesos por beneficiario. Beca de educación superior: 11 mil 200 pesos por beneficiario.