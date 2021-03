Cheque de estímulo. ¿Quién recibirá el tercer cheque de $1400?

En un nuevo debate sobre el tercer cheque de estímulo bajo la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (American Rescue Plan Act of 2021), Joe Biden acordó reducir la elegibilidad de ingresos con los demócratas moderados.

El cheque continúa siendo de $1,400 dólares más los pagos por beneficios de desempleo de $600 dólares. El plan fue aprobado el sábado pasado por la Cámara y ahora se espera que el Senado concluya la aprobación en los siguientes días.

Con los nuevos acuerdos, los cheques de estímulo no llegarán a 7 millones de familias como se especificaba en las aprobaciones de la Cámara de Representantes, según informa CNN.

Se eliminarán a familias que ganen más de $160 mil dólares al año y a personas con ingresos superiores a los $80 mil por año.

En la versión aprobada el sábado pasado, el proyecto de ley delimitaba ingresos de $200 mil por familia y $100 mil por persona y pretendía llegar a manos de estadounidenses y residentes, sin importar la edad, dependencia, o que pertenezcan a familias de ciudadanía mixta, es decir, con uno o más miembros que no sean ciudadanos estadounidenses.

La cantidad establecida para repartir continúa siendo de $1,400 por persona, incluidos los niños.

Asimismo, se entregará a personas con sueldos anuales de $75 mil y a parejas o familias que ganan menos de $150 mil; adultos dependientes, incluidos estudiantes universitarios que no fueron incluidos en los dos primeros cheques.

Los pagos de estímulo son una parte del proyecto de ley de ayuda de $1.9 mil millones de dólares que propuso Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos

Busca abordar la crisis de salud pública causada por la pandemia, así como los efectos sociales y económicos.

Entre los objetivos se encuentran un programa nacional de vacunación, fondos para reabrir escuelas de manera segura, fondos para ampliar las pruebas, además de fondos para desastres, y apoyos para los desempleados.

“Entregaremos el Plan de Rescate con apoyo abrumador”, dijo el líder del Senado, Cuck Schumer, en sus redes sociales después de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes.

