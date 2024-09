Que un asistente telefónico de Coppel te hable todos los días puede ser lo “menos peor” que te pase si tienes una deuda o no le has pagado a esta tienda departamental. ¿Sabes qué pasa si le debes $10,000 pesos o más? ¿Te pueden embargar? Te contamos las consecuencias que hay de tener deudas con Coppel.

Coppel es una de las tiendas más populares en México para adquirir una gran cantidad de artículos y muebles para el hogar, como salas, comedores, recámaras y televisiones; incluso, se pueden comprar motos y otros productos por un precio económico en comparación con otras tiendas del mercado.

El principal problema que enfrentan las personas que tiene crédito Coppel es a la hora de pagar: algunos se atrasan y comienzan a deber varios meses, que se acumulan conforme pasa el tiempo. ¿Qué pasa si no le pagas a Coppel? ¿Qué acciones emprende para conseguir que finiquites tus adeudos? Hay varias medidas que toma. ¡Conócelas para que estés prevenido!

¿Qué pasa si no le pago a Coppel?

Si no le pagas a Coppel pueden ocurrir varias consecuencias dependiendo del tiempo que hayas dejado pasar sin realizar el pago del monto de la deuda. La primera consecuencia que hay de deberle a Coppel son las llamadas y notificaciones que te enviarán de manera frecuente.

¿Qué pasa si le debo $10,000 pesos a Coppel?

Si le debes $10,000 pesos a Coppel, la empresa puede tomar ciertas acciones para recuperar el dinero. Coppel, como acreedor, generalmente intentará primero contactar contigo para negociar el pago de la deuda. Podrían enviarte recordatorios de pago, realizar llamadas telefónicas o, incluso, proponerte un plan de pagos para facilitar el cumplimiento de tu obligación.

¿Qué pasa si le debo a Coppel desde hace 5 años?

Además de las llamadas telefónicas, no pagarle a Coppel desde hace 5 años te trae otros inconvenientes, tales como:

Intereses y cargos .

. Podrían enviarte cobradores a tu domicili o, quienes tratarán de negociar para que realices algún tipo de abono o te pongas al corriente con tus pagos.

o, quienes tratarán de negociar para que realices algún tipo de abono o te pongas al corriente con tus pagos. Afectación en tu historial crediticio ya que Coppel reportará tu situación al Buró de Crédito. Con esto te será muy difícil acceder a otros tipos de crédito en el futuro.

ya que Coppel reportará tu situación al Buró de Crédito. Con esto te será muy difícil acceder a otros tipos de crédito en el futuro. Daño en la relación con la empresa, ya que no te permitirá realizar compras en sus tiendas.

¿Por qué cantidad me puede embargar Coppel?

Es importante que sepas que, si no llegas a un acuerdo con Coppel y no pagas la deuda, dicha tienda departamental puede iniciar un proceso para reclamar el pago. Pero, para embargarte, Coppel debe primero demandarte ante un juez y obtener una sentencia a su favor; no pueden embargarte sin una orden judicial previa que lo indique.

También, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún ciudadano puede ser encarcelado por deudas de carácter civil.