¿Cuánto ganan los trabajadores sociales por hora en EU? (2022)

Los trabajadores sociales tienen una gran importancia en la sociedad, ya que ayudan a enfrentar problemas en diferentes sectores, desde los económicos hasta los educativos. En Estados Unidos, por esta labor son retribuidos con sueldos de más del triple del salario mínimo federal.

El sueldo que reciben depende del sector en el que se desempeñen. Por ejemplo, ganan menos los profesionistas que apoyan en problemas de salud mental y abuso de sustancias que quienes se dedican a trabajar en los gobiernos locales, escuelas y hospitales.

Para laborar en clínicas, escuelas y en organizaciones de desarrollo comunitario requieren una licenciatura en trabajo social y si están dedicados a la atención de la salud mental deben tener una licencia estatal especial.

En México, los trabajadores sociales tienen ingresos mensuales de 9 mil 12 pesos, en promedio, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo.

En Estados Unidos, estos profesionistas reciben un salario de 24.88 dólares (519 MXN) y por un día de ocho horas de trabajo reciben 199 dólares (4,154 MXN), casi la mitad de lo que ganan los trabajadores sociales en México en todo un mes.

