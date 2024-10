Noviembre está a nada de comenzar con la celebración del Día de Muertos en México , una de las más esperadas y especiales del año junto a Navidad y Año Nuevo.

En los últimos días se ha originado la duda acerca de que si la celebración traerá consigo días de asueto o un puente vacacional y cómo se debe pagar si se laboran dichas fechas, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Esta festividad es una de las más representativas de la cultura mexicana y cada año se llevan a cabo diferentes eventos para conmemorarla, como exposiciones, festivales y desfiles, como el desfile de las catrinas o el desfile de Día de Muertos.

Esta fecha se celebra desde la época prehispánica para recordar a los seres queridos que fallecieron; actualmente es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la Unesco.

¿Cuándo es Día de Muertos 2024 en México?

La celebración por Día de Muertos se extiende a varias fechas, cada año se realiza durante los primeros días de noviembre. El viernes 1 de noviembre de este 2024 se conmemora el Día de Todos los Santos y se dedica a los niños fallecidos; mientras que el sábado 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos y se recuerda a los adultos que murieron.

A partir del 27 de octubre también se reconocen otras festividades vinculadas al Día de Muertos como la llegada de las mascotas a las ofrendas; el 28 está dedicado a los accidentados o almas que no llegaron a su destino; el 29 a personas que murieron ahogadas; el 30 a las ánimas olvidadas o sin familia y el 31 a los niños que fallecieron sin ser bautizados.

De acuerdo con las tradiciones indígenas, durante Día de Muertos regresan las almas a la tierra de los vivos para visitar a sus seres queridos y comer los manjares del mundo terrenal que alguna vez disfrutaron en vida.

¿Habrá puente por el Día de Muertos, según el calendario de la SEP?

De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no habrá puente vacacional ni días de descanso alusivos a la celebración de Día de Muertos debido a que el 2 de noviembre cae en sábado y los estudiantes de educación básica no van a las aulas y los días previos no son oficiales. Sin embargo, las entidades gubernamentales tienen la capacidad de decidir si las escuelas públicas de educación básica tienen permitido tomar un descanso.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala que tampoco habrá descanso obligatorio para empleados con contratos subordinados porque estas fechas no son catalogadas como de descanso obligatorio.

La Ley Federal del Trabajo define a los días festivos, o días feriados, como aquellos que no son laborables y se consideran de descanso obligatorio . En caso de que se requiera trabajar en uno de estos días, el patrón y sus empleados deben acordar el número de personas que prestarán sus servicios.

Tras ello, los trabajadores tendrán que asistir a sus centros laborales, pero tienen derecho a recibir un salario doble por el servicio prestado. En resumen, las personas que trabajan en día feriado deben recibir salario diario normal, más el doble del sueldo.

En caso de que los mexicanos laboren estos días, recibirán pagos convencionales por día y no pagos dobles ni triples.