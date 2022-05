Ella es Maye Musk; modelo, dietista y madre del hombre más rico del mundo

Elon Musk fue uno de los invitados estelares a la gala del MET en Nueva York este año. A su paso por la alfombra roja acaparó la atención debido a su especial acompañante, su madre Maye Musk.

El empresario, de 50 años, desfiló hacia la entrada del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York junto a su madre, una modelo consolidada, socialité y poseedora de otros títulos.

La madre de la persona más rica del mundo destiló elegancia y ostentosidad con su llamativo look rojo carmesí, compuesto por un maxi vestido de terciopelo, tacones de lujo con cristales plateados y su bolso Dior.

¿Quién es Maye Musk?

Más allá de ser madre de Elon y de sus hermanos también millonarios, Tosca y Kimbal Musk, Maye es toda una estrella en la industria de la moda, empresaria y dietista certificada por grandes universidades.

Tiene una gemela llamada Kaye y otros tres hermanos: Scott, Lynne y Angkor Lee. Junto a sus padres, Maye viajó por todo el mundo debido a su trabajo como quiroprácticos hasta que llegaron de Canadá a Sudáfrica.

A los 21 años se casó con Errol Musk, un ingeniero que hizo su propia fortuna con negocios centrados en la minería de esmeraldas y construcción. Luego del nacimiento de sus tres hijos, Maye le pidió el divorcio a Errol por violencia doméstica y retomó su carrera como modelo.

Modelaje

Maye es una modelo activa de orígenes canadienses-sudafricanos-estadounidenses que hizo una carrera profesional como dietista en Sudáfrica.

Su carrera dentro de la industria del modelaje, todavía activa y lucrativa, se remonta a hace cinco décadas cuando comenzó a coleccionar varias experiencias laborales a los 15 años con grandes marcas de lujo, portadas en revistas como Vogue y cuando se convirtió en finalista de Miss Sudáfrica a los 20 años.

“Fui famosa hasta que Elon se hizo famoso”, dijo Maye durante una entrevista con The New York Times.

En 2018 se convirtió en la portavoz de Covergirl de mayor de edad y en 2020 protagonizó el desfile de modas de Philipp Plein durante la Semana de la Moda de Milán para la presentación de la colección otoño/invierno 2020-2021.

Hasta el momento tiene vínculos con otras marcas como Revlon, Target, Virgin America y presume de haber sido la primera nutricionista en aparecer en las cajas de Special K y ser parte de sus campañas publicitarias, además de aparecer en el clip de Haunted de Beyoncé.

Dietista y nutricionista

Mientras apostaba por una carrera brillante frente a las cámaras y en las pasarelas, cuando era joven, Maye se embarcó en su preparación universitaria como licenciada dietista y nutricionista en la Universidad de Pretoria y dentro de un máster en la Universidad del Estado Libre de Orange, Sudáfrica, cuando regresó a Canadá comenzó a trabajar como investigadora de la Universidad de Toronto, donde obtuvo un segundo máster.

Su carrera universitaria y preparación posterior llevaron a Maye a escribir al menos dos libros vinculados a la buena salud y hábitos nutricionales y a su vida como emprendedora, exitosa trabajadora, madre y modelo: Feel Fantastic: Maye Musk's Good Health Clinic y A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, respectivamente.