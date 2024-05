La tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en 3.9 durante el mes de febrero de 2024 y aunque hoy en día hay muchas aplicaciones para encontrar trabajo, el gobierno tiene una página dirigida a jóvenes donde pueden encontrar orientación especializada.

La página se llama Career One Stop/ Get My Future y hay programas de empleo juvenil para que los jóvenes de 14 a 24 años encuentren trabajo cerca de su hogar. La página brinda servicios como:

Obtener ayuda en la búsqueda de un trabajo de verano o de tiempo completo.

Conocer programas de capacitación o educación local.

Hablar con consejeros de carrera para unirse a cursos de formación u obtener ayuda en la búsqueda de empleo.

La página organiza su información de tal manera que encuentres Centros Americanos de Empleo en cada estado de Estados Unidos. También podrás encontrar en el directorio a organizaciones y programas comunitarios independientes. Da clic aquí para ir a la página.

En la página de Get My Future también encontrarás diversos recursos que te ayudarán en la búsqueda de empleo. Por ejemplo: ideas para tu primer trabajo, los documentos de identidad que debes tener en orden, cómo obtener experiencia con una pasantía, una guía para buscar ofertas, cómo elaborar un currículum vitae e incluso lo que debes saber para emprender en Estados Unidos.

Cómo responder a las preguntas de una entrevista de trabajo

Una de las guías más consultadas es cómo afrontar las preguntas de tu primera entrevista de trabajo.

“Prepárese para su entrevista de trabajo practicando sus respuestas a estas preguntas comunes”, dicen:.

Cuéntame sobre ti.

Esto se usa a menudo para romper el hielo. Es diferente a solo compartir datos sobre tu personalidad. Tu respuesta debe ser breve y estar relacionada con tus cualidades que ayuden en el trabajo.

¿Por qué estás interesado en trabajar para esta empresa?¿Cómo crees que encajas aquí?

Habla sobre las cosas positivas que sabes sobre la compañía y cómo encajan con tus objetivos. Esto demuestra que te preocupaste lo suficiente por la entrevista para prepararte.

¿Cómo te describen los demás?

Puedes prepararte para esta pregunta por adelantado preguntándole a tus amigos y a las personas con las que has trabajado cómo te describirían. El empleador quiere entender cómo encajarías con su equipo.

¿Cuáles son tus fortalezas?

Use esta pregunta para mostrar cómo tus cualidades podrían ser utilizadas en el trabajo y podrían beneficiar a la compañía. Anota sus fortalezas antes de la entrevista y piensa en lo que se necesita en la compañía.

Da un ejemplo de cómo resolviste un problema en el pasado.

El empleador quiere saber el proceso por el que pasas cuando surgen problemas. Indique el problema y describe los pasos que seguiste para llegar a la solución.

¿Cuál es tu mayor debilidad?

Responde a esto positivamente mostrando cómo manejas o superas una debilidad. Por ejemplo: "Fui muy sensible a las críticas. Pero de mi anterior gerente, aprendí a no tomarme las cosas personales y ahora me siento más cómodo con los comentarios porque ya los tomo como retroalimentación y sé que he mejorado mi rendimiento”.

Háblame de tu educación.

Destaca las clases que te gustaron especialmente, y la capacitación, títulos o certificaciones que has obtenido.

¿Dónde te ves en tres años?

Hable sobre las habilidades y el conocimiento que esperas obtener para hacer una contribución a la organización.

Da un ejemplo donde mostraste liderazgo e iniciativa.

Habla sobre una situación de un trabajo anterior, trabajo voluntario o experiencia personal en la escuela u otras actividades cuando pensaste en las necesidades de otros y fuiste líder. La iniciativa consiste en tomar medidas que no fueron requeridas o esperadas, como ser voluntario o asumir un desafío.