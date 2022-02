Fortuna y las multimillonarias propiedades de Vladimir Putin

Vladimir Putin es uno de los políticos más ricos y populares del mundo. Forbes lo nombró cuatro veces la persona más poderosa entre 2013 y 2016 debido a la influencia que ha ejercido por años como presidente de Rusia. En 2018 obtuvo el segundo lugar del listado Poweful People de la misma revista.

Si bien es uno de los hombres más conocidos a nivel internacional, poco se sabe del ex oficial de la KGB y actual presidente de Rusia, especialmente sobre su vida personal, riqueza y propiedades.

Fortuna de Vladimir Putin

Putin ha declarado que tiene una fortuna a su disposición de apenas $500 mil dólares y una cuenta bancaria con ahorros de hasta $180 mil dólares, así como algunos automóviles rusos bajo su propiedad y un terreno de 16 mil pies en Moscú.

A su exesposa, Lyudmila Shkrebneva le dejó una cuenta bancaria de $260 mil dólares.

Gran parte de este patrimonio neto registrado lo ha construido durante su carrera como presidente en dos mandatos diferentes y primer ministro de Rusia; además de su carrera como abogado, agente de seguridad nacional y agente de la KGB en Alemania.

La fortuna “secreta” de Valdimir Putin

Debido a que su vida personal es casi completamente privada, se han creado varias especulaciones en torno al presidente, algunas de ellas afirman que tiene una fortuna no declarada de forma oficial, además de propiedades y otros lujos.

Se dice que Putin, de 69 años, es considerado el hombre más rico de Rusia con una fortuna secreta valorada en $70 mil millones de dólares, según estimaciones de Celebrity Net Worth.

Conocedores rusos dicen que Putin ha usado sus influencias para enriquecerse aún más, en especial con empresas que trabajan con el estado para proporcionar servicios básicos a sus residentes.

Las especulaciones afirman que tiene 4.5 por ciento de participaciones en la empresa Gazprom de gas que genera hasta $150 mil millones de dólares al año; así como una participación del 37 por ciento en la compañía petrolera Surgutneftegas con ganancias de $20 mil millones y 50 por ciento en la empresa petrolera suiza Gunvor.

Con las ganancias sumadas en las tres empresas, Vladimir presume de tener una fortuna personal y sólo como empresario de $70 mil millones de dólares más allá de su trabajo como presidente.

Investigaciones de críticos y opositores dicen que su valor real supera los $200 mil millones de dólares generados por negocios “mal habidos”.

Lujos de Vladimir Putin

En sus declaraciones el controversial político ha dicho que tiene su terreno en los suburbios de Moscú y algunos autos; sin embargo, sus opositores han señalado que es dueño de un súper palacio de $1.4 mil millones de dólares en el Mar Negro de Rusia.

Según un video que se viralizó en redes sociales hecho por el político ruso Alexei Navalny, Putin y algunos de sus amigos multimillonarios construyeron de forma secreta una mansión con fondos ilícitos.

La propiedad cuenta con varios terrenos de jardines, helipuertos, pistas de hockey subterráneas, un jardín exclusivo de esculturas millonarias y otras comodidades de ultralujo inimaginables.

El crítico del Kremlin señaló en su material que incluso tienen otro terreno adyacente más grande que le pertenece al Servicio de Seguridad Federal de Rusia.

Después de que se revelara el video, el portavoz del presidente negó las afirmaciones: “Esto no es cierto. No hay palacio, él no es dueño de ningún palacio. Todos esos son rumores, y hubo algunas disputas entre los propietarios de esos locales, pero en realidad no tienen conexión con el presidente putin”, señaló Dmitry Peskov en un comunicado.

Vladimir vive en la residencia Novo-Ogoryevo en Rublyovka, Moscú, que es su casa oficial como presidente y trabaja en el Kremlin, un complejo fortificado con otros 15 edificios, 20 torres y más de 1.5 millas de muros con 21 pies de espesor.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí