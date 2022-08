La herramienta que Canadá ofrece para encontrar un trabajo temporal

Encontrar un trabajo en Canadá no es tan difícil como parece y el gobierno ofrece una herramienta para apoyar en la búsqueda de empleo, en la cual se publican más de 80 mil ofertas laborales cada mes.

El gobierno canadiense indica que aunque una persona ya tenga un empleo y esté laborando en el país, tiene la posibilidad de buscar otro para cambiar. “Es ilegal que su empleador lo castigue o lo deporte por buscar otro trabajo”, precisa.

La herramienta que ofrece Canadá para la búsqueda de empleos temporales es Job Bank, al cual se puede acceder a través del sitio web y de la aplicación móvil. Las opciones que se muestran en la plataforma de bolsa de trabajo abarcan diferentes regiones de la nación.

Job Bank está disponible para personas que buscan empleados extranjeros, solicitantes de trabajo, estudiantes, personas que acaban de llegar a Canadá y proveedores de servicios de empleo o educación.

Hay dos tipos de cuentas que se pueden sacar en la plataforma, la estándar y la plus. La estándar se obtiene únicamente con una dirección de correo electrónico. Sin embargo, la versión plus requiere que la persona tenga un número de seguro social y sea un ciudadano canadiense, un residente permanente o que sea un candidato a Express Entry.

Tras obtener la cuenta, los aspirantes pueden comenzar a buscar empleo según la actividad que desempeñan. También pueden crear alertas de empleo, guardar trabajos favoritos y elaborar su currículum.

En Job Bank también se puede hacer un seguimiento a los tipos de empleo que busca el solicitante.

Además de hacer un buen currículum es importante que te prepares para cualquier entrevista de trabajo que te pueda surgir

También se recomienda que cualquier extranjero que quiera trabajar en Canadá tenga habilidades para comunicarse en inglés y francés.

Attract the best candidates with Job Bank. It's free.