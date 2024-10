¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores? Si es así es importante que te enteres de la siguiente información: algunos de los pensionados que forman parte de este programa social no recibirían el pago bimestral de $6,000 pesos. ¿Por qué? ¿Quiénes serán los afectados? Te explicamos el importante requisito y la obligación con la que deben cumplir los pensionados de este apoyo económico para que no le retengan el pago.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores fue uno de los programas más importantes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo seguirá siendo en el mandato de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió que se mantendrán los apoyos para ese sector de la población.

Para ser parte de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y recibir el pago de $6,000 pesos bimestrales se deben cumplir con varios criterios, tales como: tener 65 años o más; ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio en la República Mexicana; acta de nacimiento; documento de identificación vigente, ya sea INE o INAPAM; CURP; comprobante de domicilio de máximo 6 meses de antigüedad y Formato Único de Bienestar llenado.

Así como los adultos mayores tienen la oportunidad de gozar de este apoyo económico por ley, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se marcan las obligaciones que deben cumplir. En este sentido, se establece que, si el adulto mayor no cumple con lo solicitado, podría provocar la retención del apoyo económico de $6,000 pesos, es decir, que no recibiría el pago en su tarjeta cada bimestre.

¿Qué adultos mayores no recibirían pago de Pensión Bienestar de $6,000 pesos?

Los adultos mayores que no recibirían la pensión Bienestar serían aquellos que no cumplan con sus obligaciones como beneficiarios de este programa, las cuales están estipuladas en el DOF. Una de ellas es la que se refiere a la actualización de datos y la realización de las aclaraciones pertinentes cuando se les convoque con anticipación, así como entregar la documentación cuando se le requiera en los Módulos de Atención. Esto es fundamental porque un funcionario de la Secretaría del Bienestar podría acudir a tu domicilio en caso de no presentarte.

De acuerdo con lo referido en el DOF, es obligación del pensionado atender personalmente o a través de su persona adulta auxiliar, y proporcionar la documentación con la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos.

No hay pago de pensión Bienestar de $6,000 pesos para adultos mayores cuando el beneficiario no es localizado; en este caso, las autoridades pertinentes proceden a la “Retención por no localización de la persona derechohabiente”, que de acuerdo con el DOF se hace cuando: “la Delegación de Programas para el Desarrollo informe a la Instancia Ejecutora que realizó la visita domiciliaria por las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, hasta en dos ocasiones consecutivas y no sea localizada la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar en días y horarios diferentes”.

Por tal motivo, es importante presentarse en los Módulos del Bienestar o atender las visitas del personal de esta secretaría para poder seguir recibiendo el apoyo, sobre todo, porque han existido casos en los que se sigue cobrando la pensión aún cuando el beneficiario falleció (en este caso, el auxiliar responsable debe notificar sobre la muerte de su familiar).

La llamada por algunos “comprobación de supervivencia” es un proceso solicitado por algunas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), documento que en este instituto se tramita en línea en el siguiente enlace. En caso de que tengas dudas sobre el tema de la retención de pago puedes comunicarte al teléfono de atención ciudadana de la Secretaría del Bienestar que es 800 639 42 64, o bien, enviar tus dudas o comentarios a demandasocial@bienestar.gob.mx.

¿Cuándo depositan la pensión de adultos mayores en noviembre? FECHAS

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el calendario con las fechas del depósito de pago de noviembre, sin embargo, se espera que se comiencen a entregar los $6,000 pesos en las primeras dos semanas de noviembre.