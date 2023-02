Años después de vender sombreros y ropa con su padre en las calles de su natal Barbados, y de crecer en medio de una familia disfuncional, Rihanna se consolidó como una de las mujeres más exitosas del mundo con una fortuna valorada en $600 millones de dólares, según la revista Forbes, pero ¿cómo lo hizo?

Sus múltiples proyectos profesionales incluyen autoría e interpretación de música, modelaje, campañas publicitarias, una empresa de cosméticos, colecciones de ropa femenina y la dirección de una marca de lujo francesa dedicada a la moda.

Para celebrar su cumpleaños número 32 y legado, te dejamos un desglose de cómo ha construido su imperio en menos de 15 años de trayectoria.

Carrera musical

Inició su carrera musical entre 2004 y 2005 cuando Jay Z escuchó uno de sus demos y la invitó a una audición para formar parte del sello discográfico de Def Jam en Nueva York. Tras encantar al rapero y a sus socios, la entonces joven de 17 años consiguió un contrato de seis discos.

Su álbum debut “Music of the Sun” se colocó entre los primeros 10 lugares de los Billboard 100, mientras que el segundo "A Girl Like Me” llegó a los primeros cinco. Fue en el tercer lanzamiento, “Good Girl Gone Bad”, que se consolidó como una artista privilegiada y exitosa alcanzando el número dos de dicho chart y consiguiendo nueve nominaciones al Grammy.

Conservando su buena racha, Rihanna lanzó los siguientes álbumes y singles como Umbrella, Don’t Stop the Music y We Found Love con más de 60 millones de álbumes vendidos que le aportaron a su cuenta bancaria salarios oscilantes en los $60 millones de dólares por año.

Su gira internacional más prolífica hasta el momento es Diamonds World Tour de 2013 con una recaudación de $140 millones de USD.

En 2016 ganó cerca de $7.6 millones por contenido streaming y $2.5 millones por ventas físicas,

Hoy en día presume de tener el título de la músico más rica del mundo y de ser la tercer artista mejor pagada en 2019 sólo por detrás de Taylor Swift y Beyoncé, con un sueldo de $62 millones.

Fenty Beauty

Según Celebrity Net Worth, su marca de maquillaje Fenty Beauty, lanzada en 2017 en colaboración con la marca de lujo LVMH, le generó ingresos de $100 millones de dólares los primeros dos meses de su creación. En 2018 ganó $570 millones.

Esta marca francesa posee la mitad de la marca, mientras que Rihanna es dueña del 15 por ciento de la empresa que vale $3 mil millones.

Campañas publicitarias

De acuerdo con New York Post, Rihanna se beneficia con patrocinios y campañas publicitarias de grandes empresas. En la Gira Anti World Tour de 2016, la empresaria firmó un contrato de $25 millones de dólares para promocionar Samsung y, aunque no se reveló con exactitud las ganancias, en su momento creó campañas publicitarias para MAC, Dior, Balmain, Armani y River Island.

Cine

Durante su trayectoria en Hollywood, la cantante ha incursionado en el cine con producciones como Home, Annie y Ocean’s 8, la cual recaudó $41 millones en su apertura en taquilla en 2018.

Moda

Durante 2014 fue directora creativa de Puma y colaboró para Gucci, Manolo Blahnik, Louis Vuitton, Cover Girl y Chopard.

Posee una línea de lencería llamada Savage x Fenty que creó en colaboración con la tienda en línea TechStyle Fashion Group.

En 2019, se anunció el lanzamiento de una casa de moda parisina especializada en ropa, zapatos, joyas y accesorios con LVMH liderada por la cantante.

También ha lanzado 11 fragancias, la primera de ellas con un éxito traducido en $80 millones de dólares en ventas.

