Tercer cheque de estímulo. ¿Qué son los pagos ‘push-up’?

Los envíos del tercer cheque de estímulo en Estados Unidos se están haciendo realidad para beneficiar a millones de estadounidenses que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus, la crisis económica y el desempleo.

En una actualización del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que es la autoridad encargada de repartir los apoyos, anunció que se enviaron recientemente 25 millones de cheques de estímulo, por un valor de $36 millones de dólares.

Cerca de 24 millones de cheques se enviaron como depósito directo y el resto como cheques de papel.

Junto al cheque de $1,400 por persona elegible, el IRS está enviando pagos suplementarios llamados push-up.

Los pagos suplementarios o push-up son pafos dirigidos a los ciudadanos que anteriormente recibían pagos parciales, pero que ahora pueden demostrar que eran elegibles para recibir más.

Por ejemplo, si una persona que presentó su declaración anual individual ganaba $150 mil dólares por año en 2019, no habría sido elegible para el primer paquete de estímulo porque su salario habría excedido los requisitos, pero si esta persona perdió su empleo al comienzo de la pandemia o ganó menos de $60 mil en el transcurso del 2020, sería elegible para un pago adicional después de presentar su declaración del 2020.

Pasa lo mismo con las familias que tuvieron un hijo o recibieron a un dependiente durante ese mismo año.

#IRS has an online tool that allows you to check your Economic Impact Payments and details of your federal taxes. See https://t.co/0kt9rysqzn #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/VL5DrhLB78