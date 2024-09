¡Atención, beneficiarios de la Pensión Bienestar! Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció que en los próximos días se realizará el último pago de uno de sus apoyos económicos más populares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los que más personas tiene registradas. ¿Cuál es y cuándo depositan los $6,250 pesos? Esta es la fecha y todos los detalles. ¡Entérate para que no se te pase!

A través de un comunicado, la titular de la Secretaría del Bienestar anunció los detalles sobre lo que será el último pago de una de las Pensiones Bienestar que está dirigida a mayores de edad. En el mensaje señaló que dicho programa social surgió con el objetivo de apoyar a los mexicanos trabajadores que viven en situación de pobreza.

Con el cambio de gobierno de AMLO a Claudia Sheinbaum, habrá cambios en las Pensiones Bienestar y uno de los primeros será el depósito del último pago de Sembrando Vida, programa que tiene registrados a más de 433 mil campesinos en todo el país.

Fecha de ÚLTIMO pago de Pensión Bienestar de AMLO 2024 de $6,250 pesos

En el comunicado de la Secretaría de Bienestar se especifica que el pago de $6,250 pesos del apoyo Sembrando Vida será el último que se realizará en el gobierno de AMLO.

Indicaron que los beneficiarios de dicha Pensión Bienestar podrán cobrar su dinero en el Banco del Bienestar a partir del próximo lunes 9 de septiembre. ¿Ya no habrá más apoyo Sembrando Vida en 2025? No te preocupes, ya que hasta el momento no se ha cancelado éste ni ningún otro programa del Bienestar ; se tiene previsto que continúen los apoyos económicos durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel Anuncia el Final de Pagos de Pensiones y Programas de Bi... https://t.co/AAAo6dnL2D a través de @YouTube pic.twitter.com/sAAycZFFtF — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 5, 2024

¿Qué es Sembrando Vida?

Es un programa en el que se brinda apoyo económico y en especie a sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.

🌱 Pago mensual de Sembrando Vida: El 9 de septiembre se realizará el pago para más de 433 mil sembradores, fortaleciendo el apoyo al campo en todo México. 🌟✨



👉 Más información en el primer comentario.#SembrandoVida #ApoyoCampesino pic.twitter.com/MQxA15N4GH — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 4, 2024

Requisitos para recibir pago de Pensión Bienestar de $6,250 pesos

Para poder ser parte de este programa de la Secretaría del Bienestar es necesario que cumplas con los siguientes requisitos.

Ser sujeto agrario que habite en algún municipio o localidad con rezago social.

Ser mayor de edad.

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal (se debe acreditar la propiedad o posesión).

Aceptar el cumplimento de todas las disposiciones legales aplicables.

Identificación oficial vigente en original y copia.