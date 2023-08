WhatsApp Plus, la aplicación de mensajería instantánea que es una versión modificada no oficial de WhatsApp, lanzó la última versión de su APK V40.30 en agosto de 2023. Esta aplicación no oficial ofrece características adicionales y personalizadas que no se encuentran en la versión oficial de Meta.

A continuación, te decimos qué celulares son compatibles con la última versión del APK V40.30 de WhatsApp Plus en agosto de 2023 y si es seguro instalar esta versión modificada de WhatsApp.

¿Qué ofrece WhatsApp Plus en su APK de agosto 2023?

Algunas de las características adicionales que WhatsApp Plus ofrece en su APK de agosto 2023 son:

Soluciones a temas de seguridad y crasheos.

Permite cambiar el tema y la apariencia de la aplicación.

Personalización de los colores y estilos de varios elementos de la interfaz, como los íconos y los fondos de pantalla.

Puedes enviar archivos multimedia más grandes que en la versión oficial.

Enviar más tipos de archivos (como APK y ZIP).

Programar mensajes

Desactivar las notificaciones de conexión a Internet.

Crear grupos de hasta mil participantes.

Enviar mensajes simultáneos para 250 personas.

¿Qué celulares son compatibles con la última versión del APK de WhatsApp Plus en agosto 2023?

WhatsApp Plus está diseñado para celulares Android. La última versión del APK de WhatsApp Plus en agosto de 2023 tiene como requerimiento principal que los dispositivos cuenten, como mínimo, con la versión 4.00 de Android. Versiones posteriores a la 4.00 también pueden descargar e instalar la aplicación.

Otro de los requerimientos es contar con suficiente espacio de almacenamiento, ya que la última versión tiene un peso de 70 MB. Adicionalmente, para instalar WhatsApp Plus en tu celular, este debe estar rooteado, es decir, tendrás que entregar permisos de administrador completos para instalar la aplicación y contar con todas las funciones. Algo no recomendable por temas de seguridad.

Algunos celulares compatibles con la última versión del APK V40.30 de WhatsApp Plus en agosto de 2023 son:

Huawei Honor 2.

Lenovo A660.

Huawei Ascend P1 LTE.

ZTE Grand X Pro.

Moto G.

La gama de SAMSUNG Galaxy.

ZTE Blade.

Moto Edge.

Celulares Redmi.

Dispositivos Xiaomi.

¿Cómo saber mi versión de Android?

Para saber qué versión de Android tiene tu celular y verificar si es compatible con el APK de WhatsApp Plus en agosto de 2023 sigue estos tres pasos:

Ir a la configuración de tu celular.

Pulsa en 'Acerca del dispositivo'.

Desliza hasta encontrar 'Versión de Android'.

Y listo, así sabrás si tu celular es compatible con WhatsApp Plus.

¿Es seguro instalar WhatsApp Plus en agosto de 2023?

Es importante tener en cuenta que WhatsApp Plus no es una versión oficial. En realidad se trata de un APK desarrollado por terceros y no oficial. En este sentido, utilizar versiones no oficiales de WhatsApp podría tener implicaciones de seguridad y privacidad, ya que no cuenta con los mismos estándares de seguridad.