5 muertos por choque de globo aerostático con cables en Nuevo México

Cinco personas murieron luego que un globo aerostático en que volaban impactó cables eléctricos en la ciudad más grande de Nuevo México y la góndola se estrelló contra el piso, informó la policía el sábado.

El accidente sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana en la zona oeste de Albuquerque, dijo el vocero de la policía, Gilbert Gallegos. No se han dado a conocer las identidades de las víctimas, pero las autoridades indicaron que murieron tres hombres, incluido el piloto, y dos mujeres.

Cuatro de ellos fueron declarados muertos en el lugar y la quinta persona falleció tras ser trasladada al hospital en estado grave, agregó Gallegos.

El globo multicolor rozó la parte superior de los cables eléctricos, provocando que al menos uno quedara colgando y dejando sin electricidad a más de 13,000 viviendas, detalló el portavoz policial.

Hot air ballon crashed into power line in #Albuquerque, New Mexico. Till now 5 dead bcs of this incident, 13000 houses don't have electricity.

Video pic.twitter.com/UzcfvppMVl