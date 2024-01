A menos que lo impida la Corte Suprema de Estados Unidos, Alabama ejecutará a un recluso con gas nitrógeno el jueves por la noche, un método nunca antes utilizado que, según el estado, será humano pero que los críticos califican de cruel y experimental.

Kenneth Eugene Smith, un hombre de 58 años, fue sentenciado por un asesinato en 1988. Su inyección letal —el método de ejecución más común en Estados Unidos— en 2022 se canceló al último minuto porque las autoridades no pudieron conectar una vía intravenosa.

Alabama planea colocar una máscara respiratoria de tipo industrial sobre la cara de Smith y reemplazar el aire que respira con gas nitrógeno puro, lo que provocará su muerte por falta de oxígeno.

“Es un experimento”, dijo el reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de Smith y opositor a la pena de muerte.

Los abogados de Smith pidieron el jueves a la Corte Suprema que detenga la ejecución para revisar las afirmaciones de que el nuevo método viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales y merece un mayor escrutinio legal antes de usarse con una persona.

Los jueces rechazaron el miércoles el argumento de Smith de que sería inconstitucional hacer otro intento de ejecutarlo después de la fallida inyección letal.

Smith es uno de los dos hombres condenados por el asesinato de Elizabeth Sennett, esposa de un pastor que pagó para matarla en 1988.

Algunos estados están buscando nuevas formas de ejecutar a los reclusos porque los fármacos utilizados en las inyecciones letales son cada vez más difíciles de encontrar. Tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ninguno lo ha probado.

Gran parte de lo que se sabe sobre la muerte por gas nitrógeno proviene de accidentes industriales o intentos de suicidio. El doctor Philip Nitschke, un experto en eutanasia, dice que el nitrógeno puede proporcionar una muerte pacífica e hipóxica, pero le preocupa que Alabama planee usar una máscara.

Nitschke dijo a The Associated Press que el vello facial de Smith y los movimientos involuntarios al sentir el efecto del nitrógeno podrían afectar el sello. Si hay fugas, Smith podría seguir absorbiendo suficiente oxígeno “para prolongar lo que podría ser un proceso lento y bastante macabro de no obtener suficiente oxígeno lentamente”, dijo Nitschke.

Las pautas de eutanasia de la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria de 2020 señalan que la hipoxia por nitrógeno no es un método de eutanasia aceptable para la mayoría de los mamíferos porque el ambiente anóxico “es angustioso”. Expertos de Naciones Unidas han advertido que el método de ejecución podría violar la prohibición de la tortura.