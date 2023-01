Alerta en California por "ciclón bomba" que amenaza con inundaciones y deslaves

El estado de California continúa en alerta por la llegada de un ciclón bomba provocado por un río atmosférico que podría generar importantes derrumbes, inundaciones y fuertes ventarrones durante los próximos dos días.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS anunció en redes sociales que "las condiciones se deteriorarán" en el estado con "fuertes precipitaciones y vientos racheados".

También informó que se esperan inundaciones en las zonas más bajas con lluvias de una pulgada (2.54 centímetros) por hora, deslaves de rocas, caída de árboles, condiciones peligrosas en las carreteras en el área de las montañas y posibles cortes de electricidad.

LIVE blog: Bomb cyclone, #AtmosphericRiver taking aim at storm-weary #California:

Satellite image showing a powerful bomb cyclone over the Pacific Ocean (NOAA/GOES-WEST). https://t.co/eKGWYt1Nkx pic.twitter.com/vWdlxN5GcF