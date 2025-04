El Metro de la Ciudad de México puede que sea, de vez en cuando, uno de los transportes públicos más rápidos y baratos para viajar a lo largo y ancho de la metrópoli, pero no es la más segura o al menos no lo es del todo para las mujeres.

Recientemente se hizo viral en redes sociales el testimonio de una joven que afirma haber sido inyectada con alguna sustancia sospechosa que la enfermó y la puso en peligro de ser secuestrada mientras viajaba.

Al parecer, la usuaria fue víctima del nuevo modus operandi que los criminales en la Ciudad de México están poniendo en práctica para secuestrar mujeres utilizando somníferos inyectados sin que nadie se de cuenta.

Por lo que cuenta la joven, una persona aplica la inyección en medio de la multitud dentro de las plataformas del metro mientras que otras la vigilan hasta que comienza a sentirse mal o caen desmayadas. Esto es lo que detalla el testimonio:

Según la joven, fue pinchada entrando a los vagones de los hombres. Al inicio sintió un piquete en la espalda, pero no le tomó importancia porque pensó que sólo la habían empujado.

Poco después comenzó a sentirse somnolienta hasta que una mujer, supuestamente preocupada por ella, se acercó a preguntarle si se sentía bien y si necesitaba ayuda, a lo que la joven se negó. Al momento de llegar a la estación Ermita de la línea 12, la joven bajó del tren perseguida por la señora, mientras caminaba, la usuaria pudo contactar a sus familiares para que la auxiliaran.

Su hermano, quien le contestó el teléfono, le dijo que se acercara a un policía para ponerse bajo resguardo en lo que llegaban por ella. Mientras le tomaban los datos, la presunta víctima del modus operandi señaló que el pinchazo en la espalda le provocó mareos y vómitos, además de mucho cansancio hasta que perdió la conciencia.

“La policía me ayudó. Primero me tomaron mis datos y todo eso, pero en ese momento que me estaban tomando mis datos empecé a vomitar y me empecé a sentir más mareada como si tuviera cansancio de querer dormir o algo así pasó. Me llevaron ahí como que a una estación del metro con el jefe (de estación). Ahí me tuvieron, me estuvieron revisando y todo eso. Es lo único que me acuerdo”, detalló la usuaria.

#ULTIMAHORA



Este es el Nuevo Modos Operandi de la Delincuencia Organizada en la Ciudad de México 🇲🇽 para Secuestrar y Desaparecer Mujeres en las Instalaciones del @MetroCDMX 🚨



El #MetroCDMX es el lugar perfecto para los Secuestradores, por la casi Nula Vigilancia dentro y… pic.twitter.com/XbtrnYxklS — MetroViral (@Viral_Metro2) April 10, 2025

Después de este testimonio, usuarias del metro comentaron en X que ya habían vivido una experiencia similar mientras viajaban por el sistema del metro en la CDMX y por el metrobús.

Al parecer, en este modus operandi siempre hay otras mujeres “tratantes de blancas” coludidas para inyectar a las pasajeras y posteriormente ayudar a su secuestro o desaparición.

En redes sociales ha seguido la conversación entre internautas expresando su preocupación por las sustancias que inyectan y las posibilidades que hay que las infecten con VIH u otras enfermedades por el uso de agujas además de ser víctimas de secuestro y trata de blancas.