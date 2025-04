Desde que asumió su papel como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos por orden de Donald Trump, Elon Musk no deja se ser tema de conversación ni de generar polémicas por los despidos masivos que está llevando a cabo dentro del gobierno, sus opiniones en torno a las horas laborales en el país, aranceles e incluso por lo que ha dicho de la comunidad trans a la que su hija Vivian Wilson pertenece.

Recientemente, la revista Rolling Stone compartió una pequeña investigación en la que abordó la forma en que Elon Musk es visto dentro de la política estadounidense y cómo lo percibe el equipo de trabajo de Trump como su asesor y uno de sus mejores amigos.

Según señala la revista, el equipo de trabajo del presidente apoda al multimillonario “el tío loco Elon” y señala que es una persona “molesta” e “irritante”, que debería someterse a exámenes de drogas, porque parece que se presenta al trabajo bajo los efectos de algún estupefaciente.

“He estado en la misma habitación con Elon, y siempre intenta ser gracioso. Y no lo es. Para nada”, testificó para la revista un empleado de la Casa Blanca que no quiso identificarse. “Hace chistes, pequeñas acotaciones, sonríe y luego parece casi dolido si no aceptas su humor”, agregó.

“Sigo usando la palabra ‘molesto’. Mucha gente que tiene que lidiar con él lo hace. Pero la palabra no le hace justicia a la situación. Elon simplemente se cree más listo que todos los demás y actúa como tal, incluso cuando es evidente que no sabe de qué habla”, continuó el funcionario.

Al aparecer los miembros del Departamento de Estado fueron los que apodaron a Elon Musk como el ‘tío loco Elon’ poco después de sus rencillas con el secretario de Estado Marco Rubio y sus agresiones contra el asesor comercial de Trump, Peter Navarro.

Otro funcionario de la Casa Blanca señaló que lidiar con el hombre más rico del mundo es “como escuchar clavos oxidados en una pizarra” y que es “la persona más irritante con la que he tenido que lidiar, y eso es mucho decir”.

Además de criticar su forma de ser y catalogarlo como “molesto” e “irritante”, los empleados del gobierno cercanos a Musk señalan que se han preguntado varias veces si Musk acude al trabajo drogado debido a sus comportamientos extraños e incluso sugieren que el multimillonario debería ser sometido a pruebas antidrogas.

En un artículo separado hecho por The Wall Street Journal, uno de los abogados de Elon Musk dijo que, antes de tomar su cargo como “empleado especial del gobierno”, el multimillonario fue sometido de forma regular a varias pruebas de drogas “aleatorias que nunca falló”.

Se sabe que el dueño de Tesla, SpaceX y X trata regularmente su trastorno del espectro autista con ketamina, con dosis prescritas por un “médico real”, según dijo a CNN, con “una pequeña dosis una vez cada dos semanas”.

“Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo , o depresión que no está vinculada a ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir de ese estado mental negativo”, reveló Musk.