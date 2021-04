Alerta en Florida por ranas invasoras

La lista de especies exóticas invasoras dañinas para la biodiversidad de Florida (EE.UU.) tiene ahora un nuevo visitante: la rana de "garras tropicales", un anfibio originario del África occidental que representa un nuevo peligro para el ecosistema acuático del estado.

Científicos del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (IFAS), dependiente de la Universidad de Florida (UF), han alertado del peligro que entraña esta especie de rana con "garras" potencialmente invasiva que fue descubierta por primera vez en 2014 en el área de la ciudad de Tampa, en la costa oeste floridana.

Una nueva investigación del IFAS confirma que se trata de la "rana de garras tropicales" y que podría convertirse en una grave amenaza para los frágiles ecosistemas acuáticos de Florida al competir con especies nativas por alimentos.

Este es el primer informe de esta especie de rana fuera de su área nativa en África occidental, y los expertos temen que continúe propagándose a otras partes del estado, hasta superar a las especies nativas.

.@UF scientists have accurately identified the Tropical clawed frog, a nonnative, potentially #invasive species in the #Tampa area. @UF_IFAS_TAL; @FloridaMuseum; @UFWildlife; @ffgs_uf; https://t.co/eWBMGjXCug